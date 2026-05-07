Shakira volverá a ser protagonista de una Copa del Mundo. La artista colombiana confirmó este jueves que su nueva canción “Dai Dai” será el himno oficial del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Shakira vuelve a los Mundiales: “Dai Dai” será la canción oficial de la Copa 2026
La cantante colombiana anunció que “Dai Dai” será el himno oficial del Mundial 2026. El tema se lanzará el 14 de mayo y ya presentó un adelanto grabado en el estadio Maracaná.
El anuncio fue realizado a través de un breve video publicado en sus redes sociales, donde la cantante aparece en el estadio Maracaná de Río de Janeiro interpretando fragmentos del tema junto a bailarines y pelotas mundialistas.
Un videoclip grabado en el Maracaná
En las imágenes, Shakira viste una camiseta amarilla y shorts azules, en referencia a los colores tradicionales de Brasil. La secuencia muestra a la cantante ingresando al campo del Maracaná con el balón oficial del torneo, denominado “Trionda”.
Luego comienza una coreografía acompañada por bailarines vestidos con camisetas inspiradas en distintas selecciones, entre ellas Colombia, Argentina y Estados Unidos.
La canción incluye un ritmo caribeño y una letra en inglés que apunta al espíritu global de la Copa del Mundo. “Oe, oe, oe”, repite el estribillo en uno de los fragmentos difundidos.
Shakira y su historia con los Mundiales
No será la primera vez que la artista colombiana quede ligada a una Copa del Mundo. En Sudáfrica 2010 interpretó “Waka Waka (This Time for Africa)”, una de las canciones más exitosas en la historia de los Mundiales.
Cuatro años después, en Brasil 2014, volvió a participar con “La La La”, otro tema que tuvo enorme repercusión internacional durante el torneo organizado por la FIFA.
Además, su canción “Hips Don’t Lie” había sido utilizada ampliamente durante Alemania 2006, aunque no como himno oficial de aquella edición.
Cuándo se lanzará “Dai Dai”
Según confirmó la propia cantante, “Dai Dai” será estrenada oficialmente el próximo 14 de mayo. El adelanto difundido dura poco más de un minuto y finaliza con la frase “We Are Ready” (“Estamos listos”).
La escenografía del video también incluye balones históricos de los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además del nuevo balón oficial de Norteamérica 2026.
La FIFA todavía no difundió detalles adicionales sobre la presentación oficial del tema ni sobre posibles shows vinculados al torneo.