La FIFA confirmó un cambio histórico en el negocio de los coleccionables deportivos: la empresa Fanatics, mediante la marca Topps, reemplazará a Panini como licenciataria oficial de figuritas, álbumes y trading cards de los Mundiales a partir de 2031.
La FIFA rompe con Panini: Topps hará las figuritas de los Mundiales desde 2031
La federación de fútbol confirmó el final de su histórica alianza con Panini y anunció que Fanatics, a través de Topps, producirá los álbumes y figuritas oficiales desde 2031.
La noticia se conoció en medio del furor global por las figuritas del Mundial 2026 y también en un contexto de disputa judicial entre Fanatics y la histórica firma italiana que dominó el mercado durante décadas.
El final de una era para Panini
Panini estuvo asociada a los álbumes mundialistas desde México 1970 y construyó una relación cultural única con generaciones de fanáticos alrededor del planeta. La única excepción fue Estados Unidos 1994.
Con el nuevo acuerdo, el Mundial 2030 será el último torneo bajo el sello de la empresa italiana. A partir de 2031, Topps tendrá la licencia exclusiva para producir figuritas, cromos y cartas coleccionables vinculadas a la FIFA.
El convenio también incluye otros torneos organizados por la entidad y representa una de las transformaciones comerciales más importantes en la historia reciente del coleccionismo deportivo.
La apuesta global de Fanatics y Topps
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó que el acuerdo busca modernizar el mercado y fortalecer el vínculo entre hinchas, selecciones y futbolistas mediante nuevas experiencias de colección.
Por su parte, Michael Rubin, CEO de Fanatics, aseguró que el fútbol será clave para expandir el negocio fuera de Estados Unidos. Actualmente, cerca del 85% del mercado de coleccionables de la empresa está concentrado en territorio estadounidense.
Fanatics ya posee derechos comerciales de grandes competencias deportivas como la NBA, NFL, MLB, Premier League y Fórmula 1, y ahora suma el producto más emblemático del fútbol mundial.
Las nuevas cartas que prepara Topps
Entre las innovaciones anunciadas aparece el formato “Debut Patch”, utilizado en ligas estadounidenses. El sistema consiste en incorporar a una carta firmada un parche utilizado por un jugador durante su debut en un Mundial.
Según adelantó Infantino, estas iniciativas comenzarán a implementarse incluso antes del inicio formal del acuerdo en 2031. Además, Fanatics prometió donar coleccionables por más de 150 millones de dólares a niños de distintos países.
La compañía estadounidense también apuesta a integrar nuevas tecnologías y formatos digitales dentro del mercado de figuritas y cartas deportivas.
La disputa judicial entre Fanatics y Panini
La ruptura se produce en medio de una fuerte batalla legal entre ambas compañías. Panini acusa a Fanatics de prácticas monopólicas y anticompetitivas por concentrar gran parte de las licencias deportivas internacionales.
En respuesta, Fanatics presentó una contrademanda y señaló a la firma italiana por supuestas maniobras comerciales desleales durante las negociaciones entre ambas empresas.
La pérdida de la licencia llega además en un momento sensible para Panini. Según documentos difundidos por The Athletic, la empresa había evaluado vender la compañía y confiaba en que el Mundial ayudara a aumentar su valuación.