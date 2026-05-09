El pistolero se ilusiona

Bomba en Uruguay: Luis Suárez estaría a un paso de ir al Mundial 2026

La prensa montevideana dice que podría integrar la nómina preliminar de 55 jugadores. El delantero compañero de Messi en el Inter Miami se retiró de la selección formalmente después de criticar a Marcelo Bielsa tras la Copa América.