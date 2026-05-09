Luis Suárez se retiró formalmente de la selección de Uruguay y, pese a eso, podría integrar la lista que prepara Marcelo Bielsa para la gran cita.
Bomba en Uruguay: Luis Suárez estaría a un paso de ir al Mundial 2026
La prensa montevideana dice que podría integrar la nómina preliminar de 55 jugadores. El delantero compañero de Messi en el Inter Miami se retiró de la selección formalmente después de criticar a Marcelo Bielsa tras la Copa América.
La noticia fue difundida por la prensa de Montevideo, que anunció la posibilidad de la presencia del pistolero en la nómina final. El técnico rosarino debe presentar el próximo lunes una nómina preliminar de 55 jugadores de la que saldrán los elegidos para el Mundial 2026.
La versión fue publicada por el periodista Luis Inzaurralde en Referí, de El Observador, que señaló que Bielsa tiene dificultad para encontrar delanteros en forma y eficaces para jugar el campeonato. Suárez, compañero de Lionel Messi en Inter Miami, criticó al entrenador tras la Copa América 2024 y luego reconoció que eso fue un error, según las fuentes citadas por la prensa.
En una conferencia reciente el propio Suárez admitió el error y dijo: “Si me necesitan, jamás le voy a decir que no a mi país. Mientras siga jugando y vigente, siempre voy a estar”, lo que abrió la posibilidad de un regreso a la selección uruguaya.
El delantero acumuló 69 goles en 143 presencias con la Celeste desde su debut en 2007, un dato que aparece en los antecedentes citados por los medios.
Sin embargo, la decisión final depende de Bielsa y de la conformación de la lista preliminar que debe presentar el lunes, y de la evaluación física y futbolística de los candidatos. La prensa subraya que la nómina de 55 servirá para ordenar prioridades y que de allí saldrán los 26 jugadores que conformarán la plantilla para la gran cita mundialista.
Los antecedentes del Pistolero
Suárez anunció su retiro de la selección y en la etapa posterior dijo que la llama del fútbol se le fue apagando, según la crónica publicada. Pese a ese retiro formal, mostró apertura a volver si lo requieren, lo que genera atención en Uruguay sobre su posible integración.
El delantero fue crítico con el técnico en el pasado, pero luego admitió que esa postura fue un error; la prensa de Montevideo recogió esas declaraciones y la versión sobre su posible presencia en la nómina de Bielsa. El término pistolero acompaña su trayectoria internacional y aparece en las referencias sobre su figura.
La cercanía con Messi en Inter Miami es otro elemento que la cobertura extranjera menciona al hablar de la posibilidad de su retorno, aunque la definición final sigue en manos del entrenador rosarino y del cuerpo técnico uruguayo.
Lesiones y calendario para Bielsa
El entrenador debe presentar la lista preliminar de 55 jugadores el próximo lunes, y de esa nómina saldrán los elegidos para integrar los 26 que viajarán al Mundial 2026, según la información verificada.
La prensa también destacó la situación de lesiones en la selección: Joaquín Piquerez, Giorgian De Arrascaeta, Sebastián Cáceres, Federico Valverde y Darwin Núñez aparecen en los partes médicos mencionados por los diarios, lo que complica la elección de atacantes y defensores.
Ante ese panorama, Bielsa y su cuerpo técnico deberán decidir si convocan a Suárez entre los 55 y, posteriormente, entre los 26; la expectativa en Montevideo y la atención uruguay se centran en la nómina que presentará el rosarino y en cómo esa decisión impactará en la conformación final del equipo.