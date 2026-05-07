Instagram volvió a sacudir el ecosistema de las redes sociales con una eliminación masiva de bots, cuentas falsas y perfiles inactivos. El movimiento impactó directamente en celebridades, políticos, empresarios y creadores de contenido que vieron caer —o incluso subir— sus números de seguidores en pocas horas.
Instagram eliminó bots y millones de seguidores desaparecieron de cuentas de famosos
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Selena Gomez y Kylie Jenner fueron algunos de los perfiles más afectados por una limpieza masiva de cuentas falsas e inactivas en Instagram. También hubo usuarios que ganaron seguidores.
Cristiano Ronaldo apareció entre los casos más llamativos. Distintas cuentas de monitoreo de estadísticas reportaron una caída cercana a los 18 millones de seguidores. Lionel Messi también sufrió una baja importante, con alrededor de cinco millones menos en su perfil.
Los famosos que más seguidores perdieron
La limpieza afectó especialmente a cuentas gigantescas, donde suele existir un porcentaje elevado de seguidores inactivos o automatizados. Neymar perdió unos cuatro millones, Justin Bieber cerca de seis millones y Kylie Jenner alrededor de 15 millones.
Selena Gomez y Ariana Grande también registraron caídas cercanas a los siete millones de seguidores. En paralelo, múltiples usuarios comunes comenzaron a reportar pérdidas similares, aunque en menor escala.
El fenómeno no quedó solamente en el mundo del espectáculo. Barack Obama perdió más de 350 mil seguidores en apenas dos días, mientras que Donald Trump cayó cerca de 250 mil. Michelle Obama también registró una baja superior a los 620 mil seguidores.
Empresarios, líderes y el caso particular de MrBeast
Entre los empresarios tecnológicos hubo movimientos más moderados. Mark Zuckerberg perdió más de 82 mil seguidores, Bill Gates unos 48 mil y Jeff Bezos cerca de 13 mil.
La cuenta del papa Francisco también sufrió una disminución de más de 76 mil seguidores durante el mismo período analizado por plataformas de estadísticas sociales.
Sin embargo, no todos los perfiles terminaron en negativo. MrBeast ganó más de 15 mil seguidores tras la limpieza, mientras que IShowSpeed sumó casi 190 mil. BTS y Shakira también mostraron números positivos luego de la purga de cuentas.
Cómo funciona la limpieza de bots en Instagram
Las plataformas suelen realizar este tipo de depuraciones para eliminar actividad considerada artificial. Allí entran cuentas automatizadas, perfiles creados para spam, usuarios abandonados y redes de bots utilizadas para inflar métricas.
Aunque muchos interpretan estas pérdidas como una señal de compra de seguidores, especialistas en redes sociales remarcan que las cuentas gigantes suelen acumular millones de perfiles inactivos de manera natural con el paso de los años.
Instagram ya había realizado limpiezas similares en el pasado, pero esta vez el impacto fue mucho más visible por la magnitud de las cifras y por la velocidad con la que se detectaron los cambios.
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