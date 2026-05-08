En una decisión sin precedentes motivada por factores climáticos y deportivos, el Gobierno de México anunció que el ciclo escolar 2025-2026 finalizará de forma anticipada. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que, tras un acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), las clases en todos los niveles de educación básica concluirán el viernes 5 de junio.
México adelanta el fin de clases por la ola de calor y el inicio del Mundial 2026
La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el ciclo lectivo terminará el próximo 5 de junio, seis semanas antes de lo previsto. La medida busca proteger a los alumnos de las temperaturas extremas y facilitar la logística ante el inminente inicio de la cita mundialista el 11 de junio.
La resolución modifica el calendario original que estipulaba el cierre para el 15 de julio, lo que representa un recorte de casi un mes y medio en el dictado de clases.
Calor extremo y logística mundialista
Los dos pilares de esta medida son la seguridad sanitaria y la organización urbana. Por un lado, México atraviesa una segunda onda de calor con temperaturas que superan los 45 °C en diversos estados. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el ambiente "extremadamente caluroso" persistirá durante los meses de junio y julio, lo que pone en riesgo la salud de los más de 23 millones de estudiantes, especialmente en escuelas que carecen de infraestructura de climatización adecuada.
Por otro lado, la cercanía del Mundial de Fútbol 2026, que tendrá su partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Azteca, ha forzado a las autoridades a despejar la circulación en las sedes principales (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). Se espera que la llegada masiva de turistas y los operativos de seguridad colapsen las arterias viales, dificultando el traslado de docentes y alumnos.
El nuevo cronograma escolar
Tras el anuncio, el esquema para el cierre de año y el inicio del siguiente quedó configurado de la siguiente manera:
- 5 de junio: último día de clases presenciales para alumnos.
- 12 de junio: finalización de labores administrativas para docentes y directivos.
- 10 de agosto: regreso del personal docente para el Consejo Técnico Escolar.
- 17 al 28 de agosto: periodo de reforzamiento de aprendizajes para alumnos que lo requieran.
- 31 de agosto: inicio oficial del Ciclo Escolar 2026-2027.
Críticas por el rezago educativo
A pesar de la justificación oficial, la medida no ha estado exenta de polémica. Organizaciones civiles como México Evalúa han manifestado su preocupación, señalando que el cierre prematuro deja solo 17 días efectivos de clase desde la fecha actual. Advierten que esto profundiza la crisis de aprendizaje en un país donde solo cinco de cada diez estudiantes comprenden textos de forma óptima.
"Adelantar el fin del ciclo envía una señal preocupante sobre las prioridades del sistema educativo", señalaron desde la ONG, cuestionando la falta de criterios técnicos públicos para justificar un recorte de seis semanas.
La decisión del gobierno mexicano refleja la creciente complejidad de gestionar los calendarios públicos frente a fenómenos climáticos cada vez más hostiles. Mientras los estudiantes celebran las vacaciones anticipadas, el sistema educativo enfrenta el desafío de compensar el tiempo perdido en un contexto donde el termómetro y la pasión futbolera parecen haber ganado la pulseada.