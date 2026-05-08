Un mes y medio antes

México adelanta el fin de clases por la ola de calor y el inicio del Mundial 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el ciclo lectivo terminará el próximo 5 de junio, seis semanas antes de lo previsto. La medida busca proteger a los alumnos de las temperaturas extremas y facilitar la logística ante el inminente inicio de la cita mundialista el 11 de junio.