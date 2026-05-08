¡Están locos!

La increíble aventura de dos rafaelinos que van rumbo al Mundial de Fútbol en una Fiorino año 2005

Salieron hace casi un mes y medio desde Rafaela, ya recorrieron unos 6.000 kilómetros y actualmente se encuentran en Medellín, Colombia. La camioneta fue acondicionada para dormir y seguir viaje rumbo al Mundial.