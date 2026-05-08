Dos rafaelinos emprendieron una aventura poco común: viajar en una Fiat Fiorino modelo 2005 rumbo al Mundial 2026, recorriendo Sudamérica por tierra.
La increíble aventura de dos rafaelinos que van rumbo al Mundial de Fútbol en una Fiorino año 2005
Salieron hace casi un mes y medio desde Rafaela, ya recorrieron unos 6.000 kilómetros y actualmente se encuentran en Medellín, Colombia. La camioneta fue acondicionada para dormir y seguir viaje rumbo al Mundial.
Se trata de Alexander Gon y Agustín Pereyra, quienes ya llevan casi un mes y medio de viaje y actualmente se encuentran en Medellín, Colombia, después de atravesar distintos países del continente.
La idea surgió de manera inesperada, a partir de una propuesta que terminó convirtiéndose en proyecto. “La aventura nació por él. Un día cayó a mi departamento y me dijo que tenía que arreglar la camioneta, una Fiorino. La arregló y me dijo: ‘Vamos al Mundial’.
Yo le dije: ‘No, vamos en avión, ¿cómo vamos a ir en camioneta?’. Pero después me dijo que era para recorrer todo Sudamérica, y le dije: ‘Bueno, vamos’”, contaron.
A partir de ese momento, comenzaron a preparar la camioneta para poder vivir el viaje con mayor autonomía. “Se puso a armar la Fiorino para poder dormir ahí. Tenemos armada la parte de atrás para poder descansar, y así arrancó todo esto”, explicaron.
Uno de los puntos clave para sostener la travesía fue la posibilidad de trabajar durante el recorrido. En ese sentido, contaron que una parte del viaje se organiza alrededor del trabajo remoto y la conectividad.
“Respecto al trabajo, yo trabajo de forma remota. Me tuve que comprar la antena Starlink y con eso estoy trabajando en todos lados”, señalaron.
Mientras uno continúa con sus tareas laborales a distancia, el otro se encarga principalmente de manejar y organizar los tramos del recorrido. “Por el momento, me estoy encargando de manejar, de ir haciendo todo lo que es el trayecto desde que salimos hasta hoy, que estamos acá en Medellín”, indicaron.
Un mes y medio de viaje y 6.000 kilómetros recorridos
Desde que partieron de Rafaela, los jóvenes ya atravesaron buena parte de Sudamérica. Primero pasaron por Salta, luego cruzaron por Chile, recorrieron Perú, siguieron por Ecuador y actualmente se encuentran en Colombia.
“Llevamos más o menos unos 6.000 kilómetros recorridos. Salimos hace un mes y medio casi. Pasamos primero por Salta, después fuimos por Chile, cruzamos todo Perú, todo Ecuador y ahora ya estamos en Colombia, en la mitad de Colombia”, detallaron.
Según contaron, están cerca de definir una de las etapas más complejas del viaje: qué hacer con la camioneta antes de continuar rumbo al norte. “Estamos a nada de llegar a la parte final de lo que puede ser el destino para dejar la camioneta, o ver si se puede cruzar con la camioneta también, porque tenemos la complicación del Tapón del Darién”, explicaron.
El Tapón del Darién es un bloque vegetal que se extiende en la frontera entre Panamá y Colombia. En este lugar, debido a la complejidad que plantea una selva impenetrable, se interrumpe la carretera Panamericana. Es considerado uno de los lugares más biodiversos del planeta. Las únicas maneras de atravesarlo son en barco, por el mar, o en un avión.
La Fiorino, una compañera de ruta
La camioneta fue acondicionada para dormir y continuar el recorrido con cierta independencia. Aunque se trata de un vehículo modelo 2005, los rafaelinos destacaron que hasta el momento respondió muy bien.
“Obviamente, es una camioneta modelo 2005 y puede tener sus problemitas, pero se van solucionando, la vamos acomodando. Por suerte, viene diez puntos”, expresaron.
Además, valoraron la forma en que quedó preparada para afrontar distintos escenarios durante el viaje. “Quedó armada de tal forma que, en caso de no encontrar un lugar, se puede estar en cualquier lado descansando para poder seguir viajando sin ningún problema”, señalaron.
El propietario de la Fiorino aseguró que la experiencia superó sus expectativas. “Estoy feliz en ese sentido, porque tenemos 6.000 kilómetros de recorrido, pero entre todas las vueltas, idas y venidas, tiene mucho más”, afirmó.
Más allá del desafío mecánico y logístico, Alexander y Agustín destacaron especialmente la manera en que fueron recibidos en los distintos lugares que visitaron. “En todos los países, la gente nos trató de diez, como si fuésemos locales, como en casa”, destacaron.
Entre las experiencias del recorrido, mencionaron una parada en Perú, donde encontraron un camping atendido por un argentino. “En Perú encontramos un camping que era de un chico argentino también, así que era la pasión a flor de piel ahí”, contaron.
Cómo seguir y colaborar con el proyecto
Los rafaelinos comparten el viaje en redes sociales bajo el nombre @lafiorineta2026, donde muestran el recorrido, las experiencias y los avances de esta aventura camino al Mundial.
“Todos aquellos que quieran seguir el proyecto lo pueden encontrar en las redes sociales como @lafiorineta2026”, indicaron.
Además, quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias lafiorineta2026. “Pueden colaborar transfiriendo al alias lafiorineta2026”, agregaron.
Con miles de kilómetros por delante y una Fiorino adaptada para la ruta, Alexander Gon y Agustín Pereyra continúan su travesía con el objetivo de llegar al Mundial 2026, llevando una historia rafaelina por distintos caminos de América.