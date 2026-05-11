Neymar Jr. fue citado a la selección de Brasil tras más de dos años y medio de ausencia por una rotura de ligamentos y meniscos en octubre de 2023, y aparece ahora en la lista de 55 preseleccionados para la Copa del Mundo.
Neymar entró en la prelista del Mundial y divide opiniones en Brasil
El enganche fue citado en los 55 preseleccionados para la Selección. El DT Carlo Ancelotti adelantó que dependerá de su estado físico para la convocatoria final que se dará a conocer el 18 de mayo.
El delantero fue incluido por Carlo Ancelotti entre los preseleccionados, y el entrenador aclaró que la presencia en el plantel definitivo dependerá de su estado físico: “Si Neymar está al 100 por ciento, obviamente que puede llegar la Copa del Mundo”, dijo el técnico. En la última presentación con Santos el atacante jugó 79 minutos y marcó un gol, una referencia tangible para evaluar su condición tras las recientes lesiones.
El historial médico del brasileño incluye una artroscopia en los meniscos de la rodilla izquierda en diciembre de 2025, una recuperación de dos meses que le hizo perder diez partidos, y una seguidilla de problemas musculares que le quitaron continuidad. Esa trayectoria de lesiones alimenta la discusión en Brasil sobre si el enganche aporta más riesgo que ventaja para la selección.
En la lista general de preseleccionados figuran jugadores que compiten por los cupos definitivos y elevan la competitividad del llamado; entre ellos aparecen futbolistas vinculados a Chelsea y a Flamengo, lo que subraya la difícil elección que tiene el cuerpo técnico para completar los 23 definitivos.
Condición física
El estado físico del enganche es el eje de la evaluación para integrar los 23 definitivos: el cuerpo técnico y el staff médico analizarán la secuencia de lesiones y la recuperación después de la artroscopia en la rodilla izquierda. El historial de lesiones incluye la rotura de ligamentos y meniscos de octubre de 2023, la cirugía de diciembre de 2025 y episodios musculares posteriores.
El atacante, citado ahora por Ancelotti, intentará demostrar en los próximos compromisos que puede sostener ritmo y rendimiento para la selección; su retorno a Santos y el gol reciente aportan datos competitivos que la dirección técnica considerará ante la lista final. La discusión sobre la conveniencia de su convocatoria reúne además opiniones de exjugadores y capitanes.
Entre las voces citadas, Ronaldinho Gaúcho afirmó que “Neymar es el mejor de todos, no puede faltar porque puede desnivelar por sí solo un partido”, y ese respaldo choca con análisis periodísticos que cuestionan la continuidad física del brasileño. La tensión entre rendimiento potencial y riesgo por lesiones define la evaluación del enganche.
Pelea por los cupos definitivos
La lista de 55 preseleccionados para la selección muestra la amplitud de alternativas y la competencia por los 23 cupos definitivos; en los nombres publicados aparecen figuras de clubes europeos y locales que complican la decisión final. En la nómina hay mediocampistas y delanteros vinculados a Chelsea y a Flamengo, entre otros equipos.
Ejemplos en la nómina: aparecen Andrey Santos y Estevão, con pasado o vínculo con Chelsea, y Pedro, que milita en Flamengo, lo que evidencia la presencia de futbolistas de primer nivel en la pelea por los cupos. La nómina incluye además al delantero Neymar, entre otros atacantes, en una lista amplia que el entrenador reducirá.
La concreción de los 23 definitivos el 18 de mayo pondrá fin al periodo de evaluaciones y decidirá qué jugadores con historial reciente de lesiones integran el plantel; la fecha marcada por el cuerpo técnico será el momento en que se resuelva la competencia por los cupos.
La convocatoria de Neymar reavivó el debate público en Brasil entre quienes respaldan su talento y quienes lamentan su historial de lesiones; institucionalmente, la selección moverá ahora piezas y definirá una lista definitiva que tendrá consecuencias deportivas y mediáticas inmediatas.