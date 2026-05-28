El atacante Franco Mastantuono no sería convocado por el entrenador Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 Canadá, México y Estados Unidos con la Selección Argentina y sería de los primeros recortes de la prelista.
Mastantuono estaría fuera del Mundial y se acercarían Barco y Lo Celso
Periodistas cercanos a la Selección Argentina afirman que el volante del Real Madrid ya fue quitado de la pre lista.
Aunque la lista definitiva recién se conocerá este viernes, la ausencia del volante del Real Madrid ya está confirmada y representa una de las decisiones más sorpresivas de cara a la Copa del Mundo en Norteamérica, según el periodista Gastón Edul.
Las razones
La decisión pasa exclusivamente por lo futbolístico, ya que el cuerpo técnico sigue considerando al zurdo de 18 años como una de las grandes apariciones del fútbol argentino, aunque su escaso protagonismo en Real Madrid lo hizo perder terreno frente a otros nombres de características similares, como Giovani Lo Celso y Valentín Barco, ambos mejor posicionados en la consideración de Scaloni.
Mastantuono había irrumpido con fuerza tras sus actuaciones en River e incluso llegó a utilizar la camiseta número 10 de Lionel Messi durante las eliminatorias sudamericanas, y su llegada al club español despertó una enorme expectativa.
En sus primeros partidos, hasta Xabi Alonso destacó públicamente su talento; sin embargo, el rendimiento del mediocampista cayó junto al flojo presente colectivo del “Merengue” y las críticas comenzaron a multiplicarse en el Santiago Bernabéu, sobre todo por los 63,2 millones de euros que el Real Madrid pagó por su pase.
Una pubalgia también complicó su temporada, le quitó continuidad en un momento clave y, después, con Álvaro Arbeloa como entrenador interino, quedó relegado detrás de futbolistas como Arda Güler y Brahim Díaz.
Las estadísticas de Mastantuono
Los números reflejan un año irregular: disputó 35 partidos, apenas 17 como titular, convirtió tres goles y dio una asistencia. Con la Selección argentina suma cuatro presencias y solo una desde el arranque.
El calendario de Argentina
La selección argentina formará parte del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El equipo capitaneado por Messi defenderá su corona disputando todos sus encuentros iniciales en Estados Unidos.
Antes del debut del martes 16 de junio a las 22 horas ante Argelia, Argentina disputará dos amistosos de preparación: el 6 de junio en Texas ante Honduras y el 9 de junio en Alabama ante Islandia.
El partido 1 del Mundial será vs. Argelia el martes 16 de junio en el Estadio de Kansas City (Arrowhead Stadium), Estados Unidos. El segundo encuentro será vs. Austria el lunes 22 de junio en el Estadio de Dallas (AT&T Stadium), Estados Unidos. El cierre será ante Jordania el sábado 27 de junio en el Estadio de Dallas (AT&T Stadium) en la ciudad de Arlington, Estados Unidos.