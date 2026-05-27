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Mundial 2026: qué selecciones ya confirmaron sus 26 convocados

Con la mira puesta en el 1° de junio, varias potencias y sorpresas internacionales ya oficializaron sus planteles. Grandes regresos, ausencias de peso y la expectativa por la lista de Scaloni.

Rumbo a la Copa del Mundo. Crédito: Reuters.Rumbo a la Copa del Mundo. Crédito: Reuters.
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El Mundial 2026 empieza a tomar forma definitiva. A pocas semanas del puntapié inicial en Estados Unidos, México y Canadá, la expectativa crece con el armado de los planteles. Esta edición marcará un hito en la historia de la FIFA: será la primera fe de 48 equipos participantes y contará con listas ampliadas de hasta 26 futbolistas.

Con el reloj corriendo hacia la fecha límite del 1 de junio establecida por el organismo internacional, varias federaciones ya aceleraron los tiempos y oficializaron a sus protagonistas.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Deportivo Alaves - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - April 21, 2026 Real Madrid's Kylian Mbappe applauds before the match REUTERS/Isabel InfantesKylian Mbappe lidera la nómina de Francia. Crédito: Reuters.

Las potencias mueven sus fichas

Entre los candidatos que ya definieron sus armas, Francia sacudió el mercado de pases internacional con una nómina liderada por Kylian Mbappé, pero con las resonantes ausencias de Antoine Griezmann y Randal Kolo Muani. La lista también incluyó futbolistas de enorme presente europeo como Michael Olise, Désiré Doué y Rayan Cherki.

Por el lado de Brasil, Carlo Ancelotti confirmó el regreso estelar de Neymar tras casi dos años de inactividad, mientras que Portugal volverá a tener a Cristiano Ronaldo como bandera, quien disputará su sexta Copa del Mundo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil coach Carlo Ancelotti speaks to media ahead of the World Cup - Museu do Amanha, Rio de Janeiro, Brazil - May 18, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti names Santos' Neymar in his squad during the press conference REUTERS/Ricardo Moraes Ancelotti confirmó el regreso estelar de Neymar. Crédito: Reuters.

La renovación absoluta llegó por el lado de España, dirigida por Luis de la Fuente, que pateó el tablero al presentar una lista sin ningún jugador del Real Madrid por primera vez en su historia. En la vereda de enfrente, Thomas Tuchel sorprendió al mando de Inglaterra al dejar afuera a figuras consolidadas de la Premier League como Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold.

En tanto, Alemania generó debate con la vuelta del histórico arquero Manuel Neuer a sus 40 años.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v FC Cologne - Allianz Arena, Munich, Germany - May 16, 2026 Bayern Munich's Manuel Neuer celebrates after winning the Bundesliga REUTERS/Angelika Warmuth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.Alemania generó debate con la vuelta del histórico arquero Manuel Neuer a sus 40 años. Crédito: Reuters.

Los regresos más esperados

En el ámbito sudamericano, Néstor Lorenzo oficializó los convocados de Colombia, apostando a la experiencia y el liderazgo de James Rodríguez y Luis Díaz para el debut frente a Uzbekistán. En Europa, Ronald Koeman arriesgó en Países Bajos al incluir a piezas clave como Memphis Depay y Jurriën Timber a pesar de arrastrar complicaciones físicas.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - June 10, 2025 Colombia's James Rodriguez REUTERS/Rodrigo ValleColombia aposta a la experiencia y el liderazgo de James Rodríguez. Crédito: Reuters.

Asimismo, el torneo vibrará con regresos históricos tras décadas de ausencia: Escocia vuelve tras 28 años con el arquero Craig Gordon (43 años) en sus filas, mientras que la República Democrática del Congo retorna luego de 52 años de espera. Por su parte, la humilde isla de Curazao vivirá su debut absoluto bajo la conducción del experimentado Dick Advocaat.

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¿Y la Scaloneta?

A diferencia de las naciones que ya cerraron sus delegaciones, la Selección Argentina se toma su tiempo. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni trabaja actualmente sobre una prelista amplia de alrededor de 55 futbolistas, evaluando el estado físico de los campeones del mundo antes de dar el corte final para defender la corona.

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