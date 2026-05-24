Cada cuatro años nos hacemos la misma pregunta: ¿Quién transmite el Mundial de fútbol? Y si antes, entre tantos canales era complicado responder y hacer una agenda por cada partido, esta vez se volvió casi imposible llevar el rastro.
El Mundial más grande de la historia también será el más digital
104 partidos, 48 selecciones y una revolución silenciosa fuera de la cancha: por primera vez, FIFA convertirá a TikTok y YouTube en parte central de la experiencia oficial del torneo.
Hace bastante que se sabe que esta Copa del Mundo, a celebrarse en México, Canadá y Estados Unidos será el más grande de la historia. Las estadísticas lo dejan bien claro: 104 partidos, 48 selecciones (4 debutantes) y 16 sedes (repartidas en los 3 países mencionados). En toda la competición, sólo habrá 3 jornadas sin encuentros.
Lejos quedaron aquellos días en los que uno, dos o tres canales transmitían todos los enfrentamientos posibles del evento deportivo más esperado del planeta. Este Mundial no se va a vivir sólo por la televisión… pero vamos de a poco.
TV y streaming
Los derechos televisivos se repartieron entre varios medios. Como no podía ser de otra forma y para no perder la costumbre, TV Pública y TyC Sports serán parte de la lista de canales, pero no los que más partidos transmitan, como solía ser en mundiales anteriores.
Si lo que buscás es la transmisión completa; con los 104 partidos en vivo y en directo, análisis exhaustivo de cada selección y datos en tiempo real, DGO (DirecTV Go) es el único que cumple los requisitos.
El servicio de streaming que viene ganando terreno en lo deportivo desde hace años en Latinoamérica, ahora apostó fuerte al Mundial.
La delegación de DGO cuenta con más de 80 personas (técnicos, productores y periodistas); Gustavo Kuffner y el exarquero de la Selección Argentina, Sergio Goycochea, serán la dupla principal de relatores.
Además, se suma a las transmisiones el hombre récord: Enrique Macaya Márquez. Con 91 años y 17 mundiales consecutivos encima (18 agregando el de este año), cumplirá la tradición que sigue desde Suecia 1958.
Las tres señales de DGO (DSports, DSports2 y DSports+) serán exclusivamente del Mundial, tanto con partidos como con programas especializados. Además, hace algunos días firmaron una alianza con Paramount+ para que todos los usuarios suscriptos a la plataforma puedan ver los encuentros mundialistas.
Saliendo del streaming y entrando a la clásica televisión abierta que nos acompaña en cada Copa del Mundo, quien ganó la pulseada esta vez fue Telefe, que desde Sudáfrica 2010 no transmitía una.
El canal líder consiguió los derechos para transmitir 32 partidos, entre ellos el inaugural, los encuentros de la Selección Argentina y varios de los cruces más importantes. La dupla principal será una marca registrada de la casa: Pablo Giralt en los relatos y Juan Pablo Varsky en los comentarios, con Sofía Martínez en el campo de juego.
TV Pública, por su parte, tendrá una cobertura más austera. Emitirá una decena de partidos, incluidos los de Argentina, pero con una particularidad: replicará la transmisión completa de DSports, sin relatores ni comentaristas propios durante los encuentros. En la previa y el pospartido sí aparecerán caras del canal, entre ellas Greta Rodríguez, Alejandra Martínez y Gabriela Previttera.
TyC Sports también estará en la Copa del Mundo. La confirmación llegó después de varios meses de negociaciones y rumores que ponían en duda su presencia en el torneo. Finalmente, la señal deportiva mantendrá una tradición que arrastra desde Alemania 2006.
El canal transmitirá 50 partidos, encabezados claramente por los de la Selección Argentina. La dupla principal estará integrada por Hernán Feler en los relatos y Ariel Senosiain en los comentarios, dos nombres fuertes dentro de la identidad de la emisora.
La apuesta de TyC Sports irá más allá de los 90 minutos. Habrá programación especial durante toda la jornada, móviles desde las sedes y una cobertura enfocada especialmente en el recorrido de la Scaloneta por Estados Unidos, México y Canadá.
El Mundial de los creadores
Sin embargo, la verdadera novedad de esta Copa del Mundo no pasa por la televisión ni por el streaming.
Mientras los canales y plataformas se disputaban los derechos de transmisión, FIFA avanzó por otro camino. Junto a TikTok presentó un programa que llevará a 30 creadores de contenido de cuatro continentes a vivir el torneo desde adentro.
Los seleccionados provienen de 11 países y 22 ciudades diferentes. Fueron elegidos por sus comunidades digitales, su conocimiento del fútbol y la capacidad para contar historias en formatos que millones de personas consumen todos los días desde el celular.
Entre los 30 seleccionados aparecen dos argentinos. Uno es Ezequiel (@ezzequielok), conocido por sus entrevistas, desafíos y contenidos junto a futbolistas de primer nivel. El otro es Fede Racchi (@federacchi), creador que construyó una comunidad propia a partir de historias humanas, anécdotas y relatos que muestran el costado menos visible del fútbol.
La propuesta es ambiciosa. Los creadores podrán registrar llegadas de los planteles a los estadios, entrenamientos, conferencias de prensa, movimientos previos a los partidos y parte de la intimidad cotidiana que rodea a las selecciones.
Todo ese material se concentrará en los FIFA World Cup Hubs, espacios especiales dentro de TikTok donde convivirán los contenidos de los creadores con los clips oficiales generados por los socios comerciales de FIFA.
Mucho más que una red social
La decisión responde a una realidad que el fútbol –y varios otros deportes– vienen observando desde hace años. Cada vez más aficionados descubren goles, polémicas, declaraciones y momentos virales antes en una red social que en un programa deportivo tradicional.
Por eso el acuerdo no busca reemplazar a los canales que compraron los derechos de transmisión. Al contrario. FIFA pretende que TikTok funcione como una puerta de entrada hacia los partidos y como una herramienta de amplificación para quienes emitirán los encuentros en vivo.
Algo similar ocurre con YouTube, que también firmó acuerdos específicos con FIFA para expandir la distribución de contenidos relacionados con el torneo.
La televisión seguirá siendo el lugar donde se jugarán los 90 minutos. El streaming ofrecerá la cobertura más completa. Pero gran parte de la conversación mundialista ocurrirá en videos verticales de segundos, publicados en tiempo real y adaptados a comunidades que hablan distintos idiomas alrededor del planeta.
La Copa también se vivirá en El Litoral: con actualizaciones en tiempo real en redes sociales, noticias permanentes sobre el torneo más esperado y una cobertura especial que ya comenzó con el programa CyD Mundial, conducido por Darío Pignata y Enrique Cruz.
Así, el Mundial más grande de la historia también será el primero pensado totalmente para consumirse al mismo tiempo desde el televisor del living y la pantalla del celular.