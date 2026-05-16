Jordania será una de las selecciones más particulares del Mundial 2026. No sólo disputará por primera vez una Copa del Mundo, sino que además compartirá grupo con Argentina, Argelia y Austria, en una zona que la obligará a competir al límite desde la primera fecha.
Selecciones a tener en cuenta: Jordania, el rival inesperado de Argentina
Jordania jugará su primer Mundial en 2026 y además será rival de Argentina en el Grupo J. Llegó tras una clasificación histórica en Asia, tiene nombres fuertes en ataque y arrastra bajas sensibles antes de su debut.
El equipo asiático llega después de un proceso que lo transformó en una selección mucho más seria y competitiva. La clasificación directa, el peso de su frente ofensivo y una base titular bastante reconocible explican por qué conviene seguirla de cerca, incluso más allá de su condición de debutante.
Cómo llegó Jordania al Mundial 2026
El partido que cambió su historia fue el 3-0 sobre Omán en junio de 2025. Ese triunfo, con tres goles de Ali Olwan, le permitió llegar a 16 puntos en el Grupo B de la tercera ronda asiática y asegurar el boleto a la Copa del Mundo.
La clasificación no fue un hecho aislado. Jordania venía mostrando una estructura ofensiva muy marcada, con Mousa Al Tamari, Ali Olwan y Yazan Al-Naimat como nombres centrales de un ciclo que consiguió resultados pesados y terminó dándole al país su primera participación mundialista.
Ese impulso se apoyó también en una columna vertebral con arquero consolidado, zagueros estables y mediocampistas de recorrido. La mezcla entre continuidad y desequilibrio ofensivo fue una de las claves del salto competitivo jordano en la Eliminatoria. Esta lectura surge del recorrido oficial del equipo y de los nombres repetidos en su ciclo clasificatorio.
El grupo que le tocó y sus rivales
Jordania integra el Grupo J junto con Argentina, Argelia y Austria. Para una selección debutante, el desafío no puede ser menor: el campeón del mundo, una selección africana con potencia física y una europea de buen ritmo e intensidad.
La lectura previa deja una zona muy exigente y con perfiles bien distintos. Argentina aparece como favorita natural, Austria asoma como un rival incómodo por su energía y orden, mientras que Argelia ofrece un partido de mucha fricción y talento individual. Jordania necesitará adaptarse rápido a tres contextos muy diferentes. Esta es una inferencia basada en el cuadro oficial y en el perfil reciente de los integrantes del grupo.
Cuándo juega Jordania: fixture con horario de Argentina
El debut será ante Argelia el miércoles 17 de junio a las 01.00 de Argentina, en el estadio del área de la Bahía de San Francisco. En la sede figura para la noche del 16 de junio en horario del Pacífico, lo que trasladado a la Argentina lo ubica en la madrugada del 17.
Su segundo partido será frente a Austria el martes 23 de junio. La programación oficial del torneo lo ubica en la segunda fecha del Grupo J y lo presenta como uno de los cruces decisivos para definir cómo llegará la zona a la jornada final.
El cierre será nada menos que contra Argentina el domingo 28 de junio a las 02.00 de Argentina, en Dallas Stadium. Ese será el tercer partido de Jordania en el grupo y también el último de la Selección en la fase inicial.
Cómo juega Jordania
La mejor versión reciente del equipo se apoya en un bloque ordenado, un mediocampo de trabajo y un ataque que busca lastimar con rapidez cuando encuentra espacios. La estructura ofensiva se construyó alrededor de Al Tamari, Olwan y Al-Naimat, tres jugadores que le dieron profundidad y gol durante buena parte del recorrido eliminatorio.
La base más repetida del ciclo también muestra una defensa con nombres estables y futbolistas de confianza en la mitad. Eso permite proyectar una selección que puede moverse entre línea de cuatro y una estructura más flexible, pero con una idea clara: no regalar espacios y atacar con decisión cuando recupera. Esta es una inferencia armada a partir de la continuidad de nombres y del funcionamiento visible en partidos oficiales del proceso.
Las figuras y las bajas que condicionan a Jordania
El nombre principal sigue siendo Mousa Al Tamari, la cara más reconocible del plantel. A su lado, Ali Olwan llega como otro jugador decisivo después de haber sido el hombre del partido en la clasificación frente a Omán. En defensa, Yazan Al-Arab sostiene la última línea, mientras que Yazeed Abu Laila se mantiene como referencia en el arco.
Pero el plantel también sufrió golpes importantes antes del torneo. Issam Smeeri quedó afuera por una rotura del tendón de Aquiles y tampoco llegarán Yazan Al-Naimat ni Adham Al-Quraishi, ambos todavía en recuperación de lesiones ligamentarias. Son ausencias que achican el margen del entrenador, sobre todo en ataque y en una zona sensible de la defensa.
Posible lista de convocados de Jordania para el Mundial 2026
Arqueros: Yazeed Abu Laila, Abdallah Al-Fakhouri, Mohamed Al-Emwasi.
Defensores: Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib, Mohammad Abu Al-Nadi, Yousef Abu Al-Jazar, Mohammad Hasheesh, Husam Abudahab, Hadi Al-Hourani, Saleem Al-Ajalin.
Mediocampistas: Noor Al-Rawabdeh, Rajaei Ayed, Ibrahim Sadeh, Amer Jamous, Mohammad Al-Dawoud, Nizar Al-Rashdan, Saeed Al-Rosan.
Delanteros: Mousa Al Tamari, Ali Olwan, Mohannad Semreen, Mohannad Abu Taha, Mahmoud Al-Mardi, Ibrahim Sabra.
Se trata de una proyección elaborada a partir de los jugadores más repetidos en el proceso reciente y ajustada por las bajas ya conocidas antes del Mundial.
Posible 11 de Jordania
Hoy, una formación probable podría ser con Abu Laila; Abu Al-Nadi, Al-Arab, Nasib, Al-Ajalin; Jamous, Ayed, Al-Rawabdeh; Al Tamari, Olwan y Abu Taha. Es una base que mantiene buena parte de la estructura competitiva del ciclo, aunque reacomodada por las ausencias ofensivas.
Sin Al-Naimat, el equipo pierde una pieza muy importante en la ruptura final, pero todavía conserva argumentos para incomodar. Al Tamari puede generar desequilibrio, Olwan llega con gol pesado y el bloque defensivo sigue teniendo nombres con continuidad en la Selección. Esta conclusión es una inferencia a partir del proceso clasificatorio, del reparto de protagonismo en el equipo y de las bajas confirmadas.
Qué puede hacer Jordania en el Mundial
Jordania no parece condenada a ser sólo un actor de reparto. Su clasificación directa, el crecimiento mostrado en Asia y la presencia de varios futbolistas con roce internacional le dan herramientas para competir, aunque el grupo que le tocó no ofrece demasiado margen.
Su objetivo más realista parece ser llegar con vida a la última fecha y tratar de pelear puntos en los cruces más parejos. Si logra sostener el orden defensivo y explotar sus transiciones, puede transformarse en una selección incómoda. No será una favorita, pero sí una debutante que conviene mirar de cerca. Esta valoración es una inferencia basada en su camino clasificatorio, su grupo y la configuración actual del plantel.