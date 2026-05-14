Haití es una de esas selecciones que rompen la lógica previa de un Mundial. No tiene el peso histórico de las potencias ni la exposición mediática de otros clasificados, pero su regreso ya la convierte en una historia singular de cara a 2026. FIFA la incluyó entre los seleccionados que vuelven a la Copa del Mundo después de una larga ausencia.
Selecciones a tener en cuenta: Haití, el regreso inesperado del Caribe
Haití vuelve a un Mundial por primera vez desde 1974, lo hará en un grupo bravo con Brasil, Marruecos y Escocia, y llega con una base competitiva que mezcla experiencia, gol y varios nombres con roce internacional.
El equipo dirigido por Sébastien Migné selló su clasificación en la ronda final de Concacaf y se metió entre los tres pasajes directos de la región junto con Curazao y Panamá. El dato más fuerte es el tiempo transcurrido: Haití no jugaba un Mundial desde Alemania 1974.
Cómo llegó Haití al Mundial 2026
En la ronda final de las Eliminatorias de Concacaf, Haití cerró arriba en el Grupo C. Una de sus victorias decisivas fue el 3-0 sobre Nicaragua como visitante, resultado con el que tomó el primer puesto de la zona y quedó a un paso de la clasificación. Johny Placide sostuvo el arco en cero y el equipo golpeó con Nazon, Danley Jean Jacques y Louicius Deedson.
La producción individual ayuda a explicar ese recorrido. En la estadística agregada de Soccerway para el ciclo 2026, Duckens Nazon suma 6 goles, Louicius Deedson 4 y Frantzdy Pierrot 2, mientras que Ricardo Adé acumula 900 minutos y Johny Placide 720, dos marcas que reflejan el peso de la columna vertebral.
El propio Migné había anticipado en 2024, en una entrevista con FIFA, que veía a su equipo con posibilidades reales de competir por un boleto. El proceso terminó confirmándolo: Haití se apoyó en una base estable, experiencia europea y un frente ofensivo con variantes.
El grupo de Haití y sus rivales
El sorteo del Mundial 2026 ubicó a Haití en el Grupo C junto con Brasil, Marruecos y Escocia. FIFA lo reflejó tanto en el resultado oficial del sorteo como en la ficha de equipos del torneo.
Es un grupo exigente por perfiles distintos. Brasil llega con el peso de su historia, Marruecos viene de consolidarse como una selección competitiva en la elite y Escocia aparece como un rival duro, físico y con tradición. Para Haití, ese combo vuelve todavía más valioso cualquier punto que pueda rescatar en la primera fase.
El defensor Duke Lacroix, uno de los nombres fuertes del plantel, contó a FIFA que el equipo ya piensa en esa zona y en el desafío que supondrá enfrentar a Brasil en el segundo partido. Esa referencia oficial confirma que Haití está construyendo su preparación con el foco puesto en competir, no sólo en participar.
Cuándo juega Haití: fixture con horario de Argentina
El debut será ante Escocia el sábado 13 de junio en Boston. FIFA lo muestra en su listado de partidos como un encuentro del Grupo C y la oferta oficial de hospitality lo ubica a las 21.00 ET, lo que equivale a las 22.00 de la Argentina.
Luego enfrentará a Brasil el viernes 19 de junio en Filadelfia. La referencia oficial de hospitality marca ese partido a las 20.30 ET, por lo que en horario argentino comenzará a las 21.30.
Su tercer partido será frente a Marruecos el miércoles 24 de junio en Atlanta. En ese caso, el horario oficial publicado para el estadio es 18.00 ET, es decir, 19.00 en la Argentina.
Cómo juega Haití
La base reciente muestra un equipo bastante reconocible. En el partido clave ante Nicaragua, WorldFootball registró una formación inicial con Johny Placide; Duke Lacroix, Hannes Delcroix, Ricardo Adé y Carlens Arcus, una línea de cuatro que luego sostuvo nombres repetidos en casi todo el proceso.
En el informe oficial de Concacaf del Haití-Arabia Saudita por la Copa Oro 2025 aparecen otra vez Placide, Arcus, Adé, Jean-Kévin Duverne, Danley Jean Jacques, Louicius Deedson, Frantzdy Pierrot y Duckens Nazon entre los titulares. Esa continuidad ayuda a proyectar un once bastante estable.
Con esa base, Haití parece moverse entre un 4-3-3 y un 4-2-3-1. Tiene laterales con recorrido, un mediocampo que puede mezclar quite y pase, y arriba un tridente que suma desmarque, juego directo y presencia física. No es un equipo ornamental: suele buscar profundidad rápido y aprovechar bien sus momentos. Esto último es una inferencia a partir de sus alineaciones repetidas y su distribución de goles/minutos.
Las figuras y los nombres a seguir
El nombre más productivo es Duckens Nazon. Llega con 6 goles y una asistencia en el ciclo, cifras que lo ponen al frente de la producción ofensiva haitiana. Detrás aparece Louicius Deedson con 4 goles, un dato que encaja con su crecimiento como atacante desequilibrante.
En el mediocampo, Danley Jean Jacques también sobresale: suma 2 goles y 3 asistencias, además de 757 minutos. Más atrás, Ricardo Adé es el jugador de campo más utilizado con 900 minutos, mientras que Carlens Arcus y Duke Lacroix aportan continuidad por las bandas.
En el arco, el veterano Johny Placide sigue siendo referencia. FIFA destacó su actuación en el triunfo sobre Nicaragua y además publicó una entrevista suya antes del cierre de la clasificación, reflejando su peso como líder del grupo.
Posible lista de convocados de Haití para el Mundial 2026
Arqueros: Johny Placide, Alexandre Pierre, Josue Duverger.
Defensores: Ricardo Adé, Carlens Arcus, Jean-Kévin Duverne, Duke Lacroix, Hannes Delcroix, Martin Expérience, Garven-Michée Metusala, Wilguens Paugain.
Mediocampistas: Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Léverton Pierre, Christopher Attys, Carl Fred Sainte.
Delanteros: Duckens Nazon, Louicius Deedson, Frantzdy Pierrot, Ruben Providence, Josue Casimir, Derrick Etienne, Yassin Fortune.
Se trata de una proyección elaborada a partir de la nómina disponible en el ciclo 2026 y de los futbolistas con más minutos, goles o apariciones en partidos recientes. No es una lista oficial de FIFA ni una convocatoria definitiva.
Posible 11 de Haití
La proyección más razonable hoy sale de los nombres más repetidos en las alineaciones y del peso estadístico del plantel. Un posible once sería con Placide; Arcus, Adé, Duverne, Lacroix; Danley Jean Jacques, Léverton Pierre, Bellegarde; Deedson, Nazon y Pierrot.
Ese armado junta experiencia, continuidad y producción. Adé, Arcus, Danley Jean Jacques, Nazon, Pierrot y Deedson aparecen entre los nombres más utilizados o más determinantes del proceso, por lo que hoy forman la base más lógica para pensar el equipo titular.
Qué puede hacer Haití en el Mundial
A Haití le tocó una zona muy dura, así que su margen de error será mínimo. Pero justamente por eso entra en la categoría de selección a tener en cuenta: no tiene la obligación de dominar, pero sí el perfil para incomodar, sobre todo si logra llevar los partidos a tramos cortos y aprovechar transiciones.
Su gran objetivo realista parece ser pelear el segundo o tercer escalón de competitividad del grupo y, desde ahí, intentar una sorpresa. Brasil arranca como favorito natural, pero los cruces con Escocia y Marruecos pueden abrir escenarios en los que Haití encuentre partido si sostiene su orden y su eficacia ofensiva. Esta lectura es una inferencia basada en el sorteo, el recorrido clasificatorio y el perfil reciente del equipo.