Preocupación

Alertan por calor extremo en el Mundial 2026 y piden postergar partidos por riesgo para jugadores y público

Un estudio internacional advirtió que varios encuentros del próximo Mundial de fútbol podrían disputarse en condiciones térmicas peligrosas. Sindicatos de futbolistas y especialistas en salud reclaman cambios de horarios y suspensión de partidos cuando las temperaturas superen niveles considerados inseguros.