El Inter de Milán del delantero argentino Lautaro Martínez le ganó por 2 a 0 a Lazio y se consagró por décima vez en su historia en la Coppa Italia, en el estadio Olímpico de Roma.
Lautaro Martínez llega al Mundial como campeón de la Coppa Italia
El Toro marcó uno de los dos goles del triunfo del Azzurro ante la Lazio por 2 a 0. Marcus Thuram había abierto el marcador.
Con los goles de Marcus Thuram a los 14 minutos del primer tiempo y el propio Lautaro a los 20 del segundo, el equipo de Milán levantó el título nacional número 39 de toda su historia.
El equipo neroazzurro resolvió la final en los primeros 35 minutos y luego administró la ventaja sin sobresaltos.
La apertura del marcador llegó a los 15 minutos, tras un córner ejecutado por Federico Dimarco que terminó en el fondo del arco luego de un desvío entre Marcus Thuram y el defensor Adam Marušić.
El segundo tanto llegó veinte minutos más tarde. Denzel Dumfries desbordó por la derecha y asistió a Lautaro Martínez, que definió con precisión para estirar la diferencia.
El delantero argentino ratificó su gran momento desde su regreso tras una lesión y volvió a ser determinante en una final.
Con el 2-0 consumado, Inter Milan levantó su segundo trofeo de la temporada y alcanzó su décima Coppa Italia, la primera desde 2023.
Además, superó a la Roma como el segundo club más ganador del certamen. El máximo vencedor continúa siendo Juventus, con 15 títulos.
El último doblete local del Inter había sido en la temporada 2009/10, cuando conquistó la liga y la copa bajo la conducción de José Mourinho.