Talleres de Córdoba oficializó este martes el final del ciclo de Carlos Tevez como entrenador del primer equipo luego de la eliminación ante Belgrano en los octavos de final del Torneo Apertura.
Talleres confirmó la salida de Carlos Tevez tras perder el clásico con Belgrano
La dirigencia albiazul anunció que no renovará el contrato del Apache luego de la eliminación en el Torneo Apertura frente a Belgrano en el clásico cordobés.
La decisión fue comunicada por la dirigencia encabezada por Andrés Fassi, que confirmó que no extenderá el vínculo contractual del entrenador una vez finalizado el acuerdo vigente.
El comunicado oficial de Talleres
A través de sus redes sociales y canales institucionales, el club agradeció públicamente el trabajo realizado por Tevez y su cuerpo técnico durante el último año.
“Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses”, expresó Talleres en el comunicado difundido tras la salida del Apache.
Además, la institución destacó “su calidad humana, compromiso institucional, jerarquía, personalidad y capacidad de trabajo”, antes de cerrar el mensaje con una frase afectuosa: “Córdoba y Talleres siempre serán tu casa”.
Un ciclo marcado por la reconstrucción
Carlos Tevez había asumido como entrenador de Talleres en julio de 2025, en un momento deportivo delicado para el conjunto cordobés.
Durante el segundo semestre de aquel año logró revertir una situación comprometida y consiguió asegurar la permanencia del equipo en Primera División.
En el Torneo Apertura 2026, Talleres sumó 26 puntos y quedó bien ubicado en la tabla anual, manteniéndose en carrera por la clasificación a competencias internacionales.
La derrota con Belgrano aceleró el final
Más allá de los números, el desgaste generado tras la eliminación en el clásico cordobés terminó inclinando la decisión de la dirigencia albiazul.
La caída frente a Belgrano en Barrio Alberdi significó un golpe fuerte para el equipo y marcó el cierre del ciclo de Tevez al frente de la “T”.
Con el calendario todavía en marcha, Talleres deberá reorganizar rápidamente su estructura futbolística para afrontar los próximos compromisos oficiales.
Quién dirigirá de manera interina
Mientras avanza la búsqueda de un nuevo entrenador, la conducción de las prácticas quedará a cargo del Cuerpo Técnico Institucional.
Rodrigo Acosta y Ezequiel Carboni asumirán de manera transitoria la dirección del plantel profesional.
El próximo desafío de Talleres será por los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán, en un partido cuya fecha todavía debe confirmar la AFA.