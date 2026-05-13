Talleres confirmó la salida de Carlos Tevez tras perder el clásico con Belgrano

🔵 ¡𝐌𝐮𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐢𝐭𝐨𝐬!



Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución



El cuerpo técnico,… pic.twitter.com/jZhF9LyoD5