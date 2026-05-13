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Alfaro presentó la pre lista de Paraguay para el Mundial 2026

El entrenador argentino eligió a 14 jugadores que actúan en clubes de la Liga Profesional de Fútbol.

Gustavo Alfaro. Crédito: REUTERS/Jorge SilvaGustavo Alfaro. Crédito: REUTERS/Jorge Silva
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La selección de Paraguay oficializó su pre lista de 55 jugadores para el Mundial Canadá - México - Estados Unidos 2026, con una fuerte presencia de futbolistas de la Liga Profesional argentina.

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El entrenador Gustavo Alfaro incluyó a 14 jugadores que actúan en clubes del país, mientras que la convocatoria definitiva será anunciada el 1 de junio, antes del amistoso ante Nicaragua en el estadio Defensores del Chaco.

Entre los convocados del fútbol argentino aparecen los arqueros Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro) y Juan Espínola (Barracas Central).

Soccer Football - Copa Libertadores - Group C - Independiente Rivadavia v Fluminense - Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza, Argentina - May 6, 2026 Independiente Rivadavia's Alex Arce celebrates scoring their first goal REUTERS/Ramiro GomezAlex Arce. Crédito: REUTERS/Ramiro Gomez

En defensa fueron citados Agustín Sández, Saúl Salcedo, José Canale y Ronaldo Dejesús, mientras que en ataque se destacan Ángel Romero, Óscar Romero, Gabriel Ávalos, Alex Arce, Ronaldo Martínez y Adam Bareiro, aunque este último está en duda por un doble desgarro.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group D - Boca Juniors v Barcelona SC - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - April 14, 2026 Boca Juniors' Adam Bareiro in action with Barcelona SC's Alex Rangel REUTERS/Agustin MarcarianAdam Bareiro. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian

La lista también incluye a Gustavo Gómez y Julio Enciso, dos de las principales figuras del plantel.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Paraguay v Uruguay - Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay - June 5, 2025 Paraguay's Julio Enciso celebrates scoring their second goal REUTERS/Cesar OlmedoJulio Enciso. Crédito: REUTERS/Cesar Olmedo

Paraguay integrará el Grupo D junto a Estados Unidos, Turquía y Australia. El debut será el 12 de junio en el SoFi Stadium ante el conjunto anfitrión.

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