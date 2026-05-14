Cambio histórico

Shakira, Madonna y BTS actuarán en el show del entretiempo de la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó que la final de la Copa del Mundo 2026 tendrá por primera vez un espectáculo musical durante el descanso del partido. El evento contará con las presentaciones de Shakira, Madonna y BTS, y será organizado por Chris Martin, líder de Coldplay.