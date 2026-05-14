La final del Mundial 2026 marcará un cambio histórico en la organización de la Copa del Mundo. La FIFA confirmó que el partido decisivo del torneo contará, por primera vez, con un espectáculo musical de entretiempo al estilo del Super Bowl estadounidense.
Shakira, Madonna y BTS actuarán en el show del entretiempo de la final del Mundial 2026
La FIFA confirmó que la final de la Copa del Mundo 2026 tendrá por primera vez un espectáculo musical durante el descanso del partido. El evento contará con las presentaciones de Shakira, Madonna y BTS, y será organizado por Chris Martin, líder de Coldplay.
El show se realizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y tendrá como principales figuras a Shakira, Madonna y la banda surcoreana BTS.
La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por la FIFA para ampliar el alcance global del torneo y reforzar el componente de entretenimiento del evento deportivo más visto del planeta. La producción artística estará coordinada por Chris Martin, cantante de la banda británica Coldplay, en conjunto con la organización Global Citizen.
Un show inédito
Será la primera vez en casi un siglo de historia que una final de la Copa del Mundo tenga un espectáculo central durante el entretiempo. Hasta ahora, la FIFA mantenía el formato tradicional de 15 minutos de descanso entre el primer y el segundo tiempo, sin shows musicales en el campo de juego.
La decisión apunta a replicar parcialmente el modelo de entretenimiento desarrollado en el Super Bowl de la NFL, donde el show de medio tiempo se convirtió en uno de los eventos televisivos más importantes del año a nivel mundial.
El partido definitorio del Mundial se jugará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York. El estadio tiene capacidad para más de 80 mil espectadores y también fue sede del Super Bowl XLVIII y de la final de la Copa América Centenario en 2016.
Según informó la FIFA, el espectáculo estará encabezado por tres artistas de alcance global y fuerte presencia en distintos mercados culturales: la colombiana Shakira, la cantante estadounidense Madonna y el grupo surcoreano BTS.
La elección de los nombres busca combinar públicos diversos y potenciar el carácter internacional del torneo. En el caso de Shakira, además, existe una relación previa con el fútbol y los Mundiales, especialmente tras el éxito de “Waka Waka”, canción oficial de Sudáfrica 2010. La artista también interpretará “Dai Dai”, uno de los temas oficiales vinculados al Mundial 2026.
Madonna, por su parte, volverá a protagonizar un gran evento deportivo global después de su histórica presentación en el Super Bowl de 2012. Mientras tanto, BTS aportará el componente del fenómeno mundial del K-pop, uno de los géneros musicales con mayor expansión internacional en los últimos años.
La producción general estará a cargo de Chris Martin, quien ya venía colaborando con FIFA y Global Citizen en distintos proyectos culturales vinculados al torneo. El cantante de Coldplay también participará de actividades especiales durante la semana de la final.
Debate por el impacto deportivo
La incorporación de un show de medio tiempo abrió un fuerte debate dentro del ambiente futbolístico internacional. Mientras algunos sectores consideran que la propuesta moderniza el torneo y amplía su atractivo comercial, otros cuestionan la influencia creciente del modelo estadounidense sobre el fútbol tradicional.
Uno de los principales puntos de discusión es la posible extensión del descanso entre tiempos. Aunque la FIFA todavía no confirmó oficialmente cuánto durará el entretiempo de la final, distintos medios internacionales señalaron que podría ampliarse a unos 25 minutos para permitir el desarrollo completo del espectáculo.
La situación recuerda lo ocurrido en la final de la Copa América 2024, disputada en Miami, donde Shakira encabezó un show musical durante el descanso y el entretiempo se extendió más allá de los 15 minutos habituales. Aquella experiencia generó opiniones divididas entre futbolistas, entrenadores y aficionados.
Entre las críticas más frecuentes aparecen los posibles efectos sobre la preparación física y táctica de los equipos. Algunos especialistas consideran que una pausa demasiado larga puede alterar el ritmo de juego y modificar las rutinas de recuperación de los futbolistas.
En redes sociales y foros deportivos también surgieron cuestionamientos vinculados a lo que varios usuarios definieron como una “americanización” del Mundial. Parte de los hinchas sostiene que la esencia histórica del fútbol debería mantenerse separada de los formatos tradicionales del entretenimiento deportivo estadounidense.
Sin embargo, desde la FIFA defienden la iniciativa como una forma de ampliar la experiencia del evento y llegar a nuevas audiencias globales.
El organismo destacó además que el show tendrá un componente solidario: apoyará el FIFA Global Citizen Education Fund, un programa destinado a financiar proyectos educativos y deportivos para niños en distintas partes del mundo. Parte de la recaudación de entradas será destinada a ese fondo internacional.
El Mundial 2026 será el primero organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. Además, contará con un formato ampliado de 48 selecciones y 104 partidos, convirtiéndose en la edición más grande en la historia del torneo.
En ese contexto, la FIFA busca transformar la final en un espectáculo deportivo y cultural de escala global. La expectativa ahora está puesta en cómo convivirán el show musical y la competencia deportiva en uno de los eventos más observados del planeta.