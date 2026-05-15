Rumbo al Mundial

Selecciones a tener en cuenta: Curazao, un conjunto con talento neerlandés

Curazao jugará su primer Mundial en 2026 tras una Eliminatoria invicta en Concacaf. Le tocó un grupo exigente con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, pero llega con una base interesante, nombres conocidos y una historia que la vuelve una de las selecciones más singulares del torneo.