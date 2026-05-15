Curazao será una de las grandes rarezas del Mundial 2026. La selección caribeña logró por primera vez una clasificación a la Copa del Mundo y además lo hizo como el país más pequeño en conseguirlo, según destacó Concacaf al repasar su campaña rumbo al torneo.
Selecciones a tener en cuenta: Curazao, un conjunto con talento neerlandés
Curazao jugará su primer Mundial en 2026 tras una Eliminatoria invicta en Concacaf. Le tocó un grupo exigente con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, pero llega con una base interesante, nombres conocidos y una historia que la vuelve una de las selecciones más singulares del torneo.
El equipo construyó ese salto con una mezcla particular: futbolistas formados o consolidados en Europa, varios apellidos conocidos para el mercado neerlandés y un proceso que le dio competitividad real. FIFA también la incluyó entre los cuatro debutantes más llamativos de la cita de 2026.
Cómo llegó Curazao al Mundial 2026
La campaña clasificatoria fue muy sólida. En la segunda ronda de Concacaf, Curazao hizo puntaje perfecto: 12 puntos y récord de 4-0-0, con triunfos sobre Barbados, Aruba, Santa Lucía y Haití. Ese envión la metió en la ronda decisiva con mucha autoridad.
En la fase final mantuvo el tono competitivo. Terminó primera del Grupo B con 12 puntos y un invicto de 3 triunfos y 3 empates. Hubo resultados clave, como el 2-0 sobre Jamaica y el 7-0 frente a Bermudas, además del 0-0 en Kingston que selló el boleto directo al Mundial.
Las estadísticas individuales ayudan a explicar la clasificación. Concacaf remarcó que Gervane Kastaneer fue el goleador del equipo con 5 tantos, Leandro Bacuna lideró con 3 asistencias y Eloy Room sostuvo la estructura defensiva con 30 atajadas y 6 vallas invictas en 10 partidos.
El grupo que le tocó y sus rivales
Curazao quedó encuadrada en el Grupo E junto con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. FIFA lo refleja en el resultado oficial del sorteo y en el perfil del equipo publicado de cara al Mundial 2026.
Es una zona áspera por la variedad de estilos. Alemania aporta el peso histórico europeo, Ecuador llega con una estructura sudamericana físicamente intensa y Costa de Marfil suma potencia atlética y jerarquía individual. Para un debutante, el margen será mínimo desde la primera fecha.
Cuándo juega Curazao: fixture con horario de Argentina
El debut será ante Alemania el domingo 14 de junio en Houston. FIFA ubica ese partido en el Group E y la plataforma oficial de hospitality lo marca a las 12.00 CT, por lo que en la Argentina comenzará a las 14.00.
Su segundo partido será frente a Ecuador el sábado 20 de junio en Kansas City. FIFA lo muestra en el fixture del equipo y la referencia oficial indica que el cruce irá a las 19.00 CT, es decir, a las 21.00 en la Argentina.
El cierre del grupo será contra Costa de Marfil el jueves 25 de junio en Filadelfia. La previa oficial de FIFA para ese partido lo fija a las 16.00 en la sede, horario que equivale a las 17.00 de la Argentina.
Cómo juega Curazao
La base reciente muestra un equipo con varios nombres estables. FIFA y Concacaf colocaron repetidamente en el centro del proyecto a Eloy Room, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Kenji Gorré, Gervane Kastaneer y Tahith Chong, todos parte de la columna vertebral del ciclo clasificatorio.
En los once que se repiten en los reportes de WorldFootball y en los listados oficiales de Concacaf aparecen con frecuencia Room en el arco; Floranus, Gaari, Obispo o Brenet en defensa; Juninho y Leandro Bacuna en la mitad; y por delante Kastaneer, Gorré, Margaritha o Chong.
La lectura táctica más razonable es un equipo que se acomoda entre el 4-2-3-1 y el 4-3-3. Tiene extremos para atacar espacios, un mediocampo con experiencia y laterales que pueden sostener una presión media. No parece una selección de posesión larga, sino una que busca atacar con decisión cuando recupera. Esta es una inferencia basada en sus alineaciones recurrentes y en sus perfiles individuales.
Las figuras y los nombres a seguir
El nombre más productivo del camino al Mundial fue Gervane Kastaneer, autor de 5 goles en la clasificación. A su lado, Leandro Bacuna sobresalió como principal asistidor con 3, mientras que Eloy Room fue una garantía bajo los tres palos con 30 atajadas y 6 arcos en cero.
Pero la nómina fuerte no termina ahí. FIFA puso el foco en Tahith Chong como una de las incorporaciones que elevaron el techo del equipo, y también remarcó el peso de Kenji Gorré y de los hermanos Leandro y Juninho Bacuna en este proceso histórico.
En el plano institucional también hubo ruido. Dick Advocaat clasificó al equipo, luego dejó el cargo en febrero, Fred Rutten tomó el relevo y hace pocos días FIFA confirmó el regreso de Advocaat para el Mundial. Ese vaivén no cambia la base del plantel, pero sí vuelve peculiar la previa de Curazao.
Posible lista de convocados de Curazao para el Mundial 2026
Arqueros: Eloy Room, Trevor Doornbusch, Tyrick Bodak.
Defensores: Sherel Floranus, Juriën Gaari, Armando Obispo, Joshua Brenet, Shurandy Sambo, Cuco Martina, Roshon van Eijma, Kevin Felida, Ar’Jany Martha.
Mediocampistas: Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Godfried Roemeratoe, Livano Comenencia, Anass Ahannach, Richie Piscitelli.
Delanteros: Gervane Kastaneer, Tahith Chong, Kenji Gorré, Jearl Margaritha, Jeremy Antonisse, Brandley Kuwas, Jürgen Locadia, Sontje Hansen, Jordi Paulina.
Se trata de una proyección elaborada a partir de los futbolistas presentes en las nóminas oficiales de Concacaf, de los nombres más mencionados por FIFA en el proceso clasificatorio y de los jugadores que aparecen como base del ciclo reciente. No es una lista definitiva.
Posible 11 de Curazao
Hoy, el once más probable parece salir de esa columna estable. Una formación posible sería con Eloy Room; Sherel Floranus, Juriën Gaari, Armando Obispo, Joshua Brenet; Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Godfried Roemeratoe; Tahith Chong, Gervane Kastaneer y Kenji Gorré.
Ese equipo junta experiencia, recorrido europeo y buena parte de los nombres más repetidos del ciclo. Room, los Bacuna, Kastaneer y Gorré forman hoy la estructura más reconocible de Curazao, con Chong como pieza capaz de romper el molde en ataque.
Qué puede hacer Curazao en el Mundial
Curazao no llega como favorita en su grupo, pero justamente ahí está su atractivo. Tiene nivel para competir, un plantel menos improvisado de lo que sugiere la etiqueta de debutante y varios jugadores con roce en ligas importantes. Si logra sostener orden defensivo, puede incomodar.
Su techo realista parece estar en pelearle puntos a Ecuador y Costa de Marfil para llegar con vida a la última fecha. Alemania aparece un escalón por encima, pero el resto del grupo ofrece una ventana para que Curazao intente una de esas historias raras que siempre deja un Mundial. Esta lectura es una inferencia basada en el grupo, su campaña invicta y la calidad de su base actual.