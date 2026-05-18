Uzbekistán será una de las selecciones más interesantes para mirar de cerca en el Mundial 2026. No sólo porque se estrenará en una Copa del Mundo, sino también porque representa una aparición poco habitual para el gran público: un equipo de Asia Central que viene empujando desde hace años y que finalmente consiguió meterse entre los grandes.
Selecciones a tener en cuenta: Uzbekistán, talento joven y un viejo sueño cumplido
Uzbekistán jugará por primera vez un Mundial en 2026, llega con una camada que mezcla experiencia y juventud, y tendrá un grupo exigente con Colombia, Portugal y Congo DR en su estreno absoluto en la Copa del Mundo.
El salto no se explica por una casualidad. Detrás hay una base de jugadores reconocibles, una estructura más seria que en otros ciclos y una generación que combina nombres de peso como Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev, Otabek Shukurov y Abdukodir Khusanov. Ese núcleo aparece también en la preparación final rumbo al torneo.
Cómo llegó Uzbekistán al Mundial 2026
La clasificación fue histórica. AFC (Confederación Asiática de Fútbol) remarcó que Uzbekistán selló su boleto por primera vez al Mundial tras un recorrido sólido en las Eliminatorias asiáticas, en un proceso que lo dejó por delante de rivales de más tradición en la pelea por las plazas directas.
Uno de los partidos que mejor retrata ese recorrido fue el 2-2 ante Irán en marzo de 2025. Aquel resultado dejó a Uzbekistán con 17 puntos y lo mantuvo en posición inmejorable para alcanzar su primer Mundial, con una campaña que ya mostraba orden, capacidad de respuesta y varios futbolistas en alto nivel.
El peso ofensivo de Shomurodov, la creatividad de Fayzullaev y la irrupción de Khusanov como figura defensiva ayudaron a darle forma a una selección con identidad. Por eso Uzbekistán no llega a 2026 como una mera curiosidad geográfica, sino como un equipo que supo construir su lugar. Esta lectura surge del perfil oficial del equipo y de la preparación previa al torneo.
El grupo que le tocó y sus rivales
Uzbekistán integra el Grupo K junto con Colombia, Portugal y Congo DR. Es una zona pesada para un debutante: tiene a una selección sudamericana con jerarquía, a una potencia europea y a un rival africano de perfil físico e incómodo.
La zona obliga a Uzbekistán a competir desde el arranque sin margen para acomodarse. Colombia parece un rival de mucho ritmo y oficio, Portugal suma nombres de elite y Congo DR aparece como un cruce menos glamoroso pero potencialmente áspero. Para una selección que debuta, ese combo vuelve todavía más valioso cualquier punto. Esta es una inferencia razonable a partir del grupo oficial y del perfil futbolístico de sus rivales.
Cuándo juega Uzbekistán: fixture con horario de Argentina
El debut será ante Colombia el miércoles 17 de junio a las 22.00 de Argentina, en el Estadio Ciudad de México. El calendario oficial lo ubica en la primera fecha del Grupo K.
Su segundo partido será frente a Portugal el martes 23 de junio a las 15.00 de Argentina, en Houston Stadium. Ese cruce ya figura en las previas oficiales del torneo como uno de los platos fuertes del grupo.
El cierre de la zona será contra Congo DR el sábado 27 de junio a las 19.00 de Argentina, en Atlanta Stadium. Ese encuentro puede resultar decisivo para sus aspiraciones de pelear un boleto a la fase eliminatoria o, al menos, uno de los lugares entre los mejores terceros.
Cómo juega Uzbekistán
La base del plantel sugiere un equipo con equilibrio entre experiencia y atrevimiento. La presencia de Shukurov en la mitad, la calidad de Fayzullaev para filtrar juego y la referencia ofensiva de Shomurodov marcan una estructura bastante clara, a la que se le suma Khusanov como líder de la defensa.
La proyección más razonable es la de una selección que puede moverse entre un 4-2-3-1 y un 4-3-3, con amplitud por afuera y la intención de salir rápido cuando encuentra espacio. No parece un equipo pensado para dominar por posesión larga, sino para sostenerse con orden y lastimar con talento individual en tres cuartos. Esto es una inferencia basada en los nombres centrales del proceso y en el armado del plantel de preparación.
Las figuras y los nombres a seguir
El gran referente sigue siendo Eldor Shomurodov, capitán y emblema ofensivo. A su lado aparece Abbosbek Fayzullaev, uno de los nombres jóvenes más estimulantes del plantel, mientras que Otabek Shukurov sostiene el equilibrio del mediocampo. En defensa, el jugador más llamativo es Abdukodir Khusanov, central del , ya instalado como una de las caras fuertes del seleccionado.
Esa mezcla entre jerarquía, juventud y presente competitivo vuelve a Uzbekistán una selección poco convencional, pero nada improvisada. Incluso en la previa del Mundial el equipo ya mostró que trabaja con una base amplia y con la intención de llegar al torneo con variantes.
Posible lista de convocados de Uzbekistán para el Mundial 2026
Arqueros: Utkir Yusupov, Abdumavlon Abdujalilov, Nazarov.
Defensores: Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Islom Tukhtakhujaev, Khojiakbar Alijonov, Farrukh Sayfiev, Zafarmurod Abdirakhmatov, Husniddin Aliqulov.
Mediocampistas: Otabek Shukurov, Odiljon Hamrobekov, Abbosbek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov, Abbosbek Alimuhamedov, Diyor Kholmatov.
Delanteros: Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Bobir Abdikholikov, Sherzod Esanov.
Se trata de una proyección construida a partir del plantel amplio anunciado para la preparación final y de los nombres más fuertes del ciclo reciente. No es una lista definitiva, pero sí una base bastante representativa de lo que hoy ofrece Uzbekistán.
Posible 11 de Uzbekistán
Una formación probable hoy podría ser con Yusupov; Alijonov, Khusanov, Ashurmatov, Sayfiev; Shukurov, Hamrobekov; Fayzullaev, Masharipov, Kholmatov; Shomurodov. Ese dibujo permite sostener equilibrio, aprovechar la lectura de Shukurov en la mitad y liberar talento en tres cuartos detrás del centrodelantero.
La estructura puede moverse durante los partidos, pero el eje parece claro: orden, capacidad física y talento puntual para romper. Shomurodov sigue siendo la gran referencia ofensiva, mientras que Fayzullaev y Masharipov pueden darle a Uzbekistán ese toque de desequilibrio necesario para competir ante rivales de mayor cartel. Esta valoración es una inferencia a partir de la base actual del plantel y del perfil de sus principales nombres.
Qué puede hacer Uzbekistán en el Mundial
Uzbekistán no llega para ser sólo una historia simpática. Su desafío será enorme por el grupo que le tocó, pero también tiene argumentos para pelear. La clave estará en cómo gestione el debut ante Colombia y en si logra mantenerse con vida hasta la última fecha frente a Congo DR.
Su objetivo realista parece ser competir de verdad por el segundo o tercer escalón del grupo y tratar de transformar su orden en puntos. No será una favorita, pero sí una de esas debutantes que pueden dejar huella si encuentran el contexto adecuado.