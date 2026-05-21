Rumbo al Mundial

Selecciones a tener en cuenta: Irak, el último en clasificar

Irak volverá a jugar un Mundial por primera vez desde 1986. Ya presentó su prelista, quedó encuadrado en un grupo durísimo con Noruega, Francia y Senegal, y llega con una base reconocible que mezcla experiencia, talento ofensivo y una fuerte carga simbólica.