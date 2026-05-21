Irak es una de las selecciones más particulares del Mundial 2026. No sólo porque volverá a la Copa del Mundo después de 40 años, sino también porque su clasificación llegó por la última puerta posible: fue el 48° y último equipo en sellar el boleto al torneo.
Selecciones a tener en cuenta: Irak, el último en clasificar
Irak volverá a jugar un Mundial por primera vez desde 1986. Ya presentó su prelista, quedó encuadrado en un grupo durísimo con Noruega, Francia y Senegal, y llega con una base reconocible que mezcla experiencia, talento ofensivo y una fuerte carga simbólica.
Ese regreso le da a la selección iraquí un peso emocional distinto. En 1986 había disputado su única experiencia mundialista y ahora volverá a hacerlo en un contexto mucho más amplio, con 48 equipos, 104 partidos y una fase de grupos que no le dio margen para acomodarse.
Cómo llegó Irak al Mundial 2026
La clasificación definitiva se concretó en abril, cuando Irak derrotó 2-1 a Bolivia en Monterrey y se quedó con la última plaza disponible del repechaje intercontinental. Ese partido cerró toda la clasificación global y metió a los iraquíes en el Grupo I del Mundial.
El camino fue más sufrido que el de otros clasificados. Irak no logró meterse de manera directa desde Asia, pero sostuvo opciones hasta el final y terminó resolviendo su boleto en el playoff. Esa ruta más larga ayuda a explicar por qué llega al torneo con una identidad muy ligada a la resistencia competitiva.
También hubo cambio de mando en el proceso. Graham Arnold tomó el equipo y lo llevó hasta el Mundial, con un discurso muy marcado alrededor del carácter, la pelea y la mentalidad de grupo.
El grupo que le tocó y sus rivales
Irak integrará el Grupo I junto con Noruega, Francia y Senegal. Es, en los papeles, una de las zonas más exigentes de toda la fase inicial: una potencia europea, una selección africana de jerarquía y una Noruega con mucho poder ofensivo.
El propio cuerpo técnico iraquí ya asumió que le tocó un grupo muy duro. Francia parte con cartel de candidata, Noruega llega con una generación muy potente y Senegal ofrece un perfil físico e incómodo. Irak, entonces, tendrá que pelear cada partido sin demasiado margen de error.
Cuándo juega Irak: fixture con horario de Argentina
El debut será ante Noruega el martes 16 de junio a las 19.00 de Argentina, en Boston. El partido figura para las 18.00 ET, por lo que en horario argentino comenzará una hora más tarde.
Su segundo partido será frente a Francia el lunes 22 de junio a las 18.00 de Argentina, en Filadelfia. Ese cruce está fijado para las 17.00 ET.
El cierre del grupo será contra Senegal el viernes 26 de junio a las 16.00 de Argentina, en Toronto. El encuentro aparece programado para las 15.00 ET.
Cómo juega Irak
La selección iraquí parece apoyarse en una idea bastante clara: bloque competitivo, intensidad para disputar cada pelota y una estructura pensada para sostenerse en partidos cerrados. No es un equipo que necesite dominar la posesión para sentirse cómodo, sino uno que suele crecer cuando el partido exige lucha, agresividad y convicción. Esta lectura surge del perfil reciente del equipo y del enfoque que le imprimió su actual entrenador.
En nombres, la prelista ya deja ver el corazón del plantel. El grupo está encabezado por Amir Al Ammari, Ali Jasim y Aymen Hussein, tres apellidos que también ayudan a dibujar la estructura futbolística del equipo: circulación, desequilibrio y gol.
Las figuras y la prelista ya presentada
Irak ya presentó su prelista para el Mundial. Entre los nombres más fuertes aparecen Aymen Hussein, histórico referente ofensivo; Ali Jasim, uno de los talentos más creativos del plantel; y Amir Al Ammari, pieza clave para ordenar el mediocampo.
A partir de ahí, también se sostienen otros nombres importantes del ciclo reciente, como Hussein Ali, Zidane Iqbal, Youssef Amyn y Ali Al-Hamadi, futbolistas que le dan al plantel una mezcla interesante entre experiencia internacional, energía y variantes en ataque. Esta lectura se apoya en la prelista difundida y en los perfiles recientes del seleccionado.
La nómina definitiva todavía debe reducirse, pero la base ya está sobre la mesa y deja bastante claro por dónde pasa el armado del equipo para el torneo.
Posible lista de convocados de Irak para el Mundial 2026
Arqueros: Jalal Hassan, Ahmed Basil, Fahad طالب.
Defensores: Hussein Ali, Rebin Sulaka, Frans Putros, Manaf Younis, Mustafa Saadoun, Danilo Al-Saed, Zaid Tahseen.
Mediocampistas: Amir Al Ammari, Zidane Iqbal, Osama Rashid, Aymar Sher, Ibrahim Bayesh, Nihad Mohammed, Montader Madjed.
Delanteros: Aymen Hussein, Ali Jasim, Youssef Amyn, Ali Al-Hamadi, Mohanad Ali, Ibrahim Baesh, Zidane Jassim.
Se trata de una proyección armada sobre la prelista ya presentada y sobre los nombres con más peso en el ciclo reciente.
Posible 11 de Irak
Hoy, una formación probable puede pensarse con Jalal Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Putros, Mustafa Saadoun; Amir Al Ammari, Zidane Iqbal, Osama Rashid; Ali Jasim, Aymen Hussein y Youssef Amyn.
Es una base lógica por jerarquía, continuidad y reparto de funciones. Aymen Hussein aparece como referencia de área, Ali Jasim como el desequilibrio más claro y Amir Al Ammari como el volante que ordena. Desde ahí, Irak puede pararse con un 4-3-3 o mutar hacia un 4-2-3-1 según el rival. Esta es una proyección razonable a partir de la prelista y del perfil de sus nombres principales.
Qué puede hacer Irak en el Mundial
Irak no llega como favorito del grupo, pero tampoco como un simple invitado. El regreso después de cuatro décadas, la dureza de su camino clasificatorio y el tono emocional con el que llega al torneo le dan una energía competitiva distinta.
Su objetivo realista parece ser pelear puntos desde el arranque y tratar de llegar con vida a la última fecha. El grupo es bravísimo, pero justamente por eso Irak puede transformarse en una de esas selecciones incómodas que alteran pronósticos si consiguen llevar los partidos al terreno de la fricción y el desgaste. Esta valoración es una inferencia basada en su grupo, su recorrido hasta 2026 y el perfil actual del plantel.