Cabo Verde es una de las historias más particulares del Mundial 2026. Será su primera participación en una Copa del Mundo y lo hará como una selección construida entre islas pequeñas y una diáspora enorme, con futbolistas repartidos por ligas de Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y África.
Selecciones a tener en cuenta: Cabo Verde, la isla que rompió el mapa del Mundial
Cabo Verde jugará por primera vez un Mundial en 2026 y llegará con un plantel marcado por la diáspora, una base veterana y un grupo exigente junto a España, Uruguay y Arabia Saudita.
Ese recorrido explica buena parte de su singularidad. El país tiene una población reducida y aun así logró meterse entre los clasificados, sostenido por una estructura que en los últimos años dejó de ser una rareza para transformarse en un proyecto competitivo.
Cómo llegó Cabo Verde al Mundial 2026
La clasificación quedó sellada en octubre de 2025 con un 3-0 sobre Eswatini. Ese triunfo confirmó el primer boleto mundialista de su historia y coronó una Eliminatoria africana en la que el equipo llegó a la última ventana dependiendo de sí mismo.
El proceso tuvo una base muy clara. Bubista mantuvo una columna vertebral reconocible, con Roberto Lopes como uno de los defensores más utilizados, Ryan Mendes como capitán y Vozinha como arquero histórico, además de nombres de peso en distintas ligas para sostener el salto competitivo.
También hubo un contexto estructural que empujó esa evolución. El crecimiento del fútbol caboverdiano en la última década y la búsqueda de futbolistas de la diáspora terminaron dándole a la selección una profundidad que antes no tenía.
El grupo que le tocó y sus rivales
Cabo Verde integra el Grupo H junto con España, Uruguay y Arabia Saudita. Para un debutante, es una zona de altísima exigencia: el campeón europeo, una selección sudamericana con enorme tradición y un rival asiático que suele competir bien en escenarios grandes.
La dificultad del grupo obliga a pensar cada partido como una final. España aparece como el rival de mayor jerarquía, Uruguay tiene un peso histórico enorme y Arabia Saudita representa un cruce que, en la lógica previa, puede resultar clave para las aspiraciones caboverdianas.
Cuándo juega Cabo Verde: fixture con horario de Argentina
El debut será ante España el lunes 15 de junio en Atlanta. El partido está programado para las 16.00 en la sede, por lo que comenzará a las 17.00 de la Argentina.
El segundo partido será frente a Uruguay en Miami. Ese cruce está previsto para el sábado 20 de junio y se jugará a las 18.00 locales, es decir, a las 19.00 de la Argentina.
El cierre del grupo será contra Arabia Saudita el viernes 26 de junio en Houston. Ese encuentro aparece fijado para las 18.00 en la sede, por lo que arrancará a las 20.00 de la Argentina.
Cómo juega Cabo Verde
Cabo Verde llega con un equipo de experiencia y oficio. La base del plantel muestra varios defensores de recorrido, mediocampistas acostumbrados al juego físico y atacantes veteranos que pueden jugar de frente o atacar espacios. A eso se suma una columna bastante fácil de reconocer: Vozinha, Roberto Lopes, Logan Costa, Kevin Pina, Jamiro Monteiro y Ryan Mendes.
La proyección más razonable es la de un equipo que puede moverse entre un 4-3-3 y un 4-2-3-1, con laterales de recorrido, centrales fuertes en el juego aéreo y futbolistas de ataque que intentan acelerar cuando recuperan. No parece un seleccionado pensado para dominar largos tramos con pelota, sino para sostenerse con orden, experiencia y presión competitiva. Esta lectura es una inferencia basada en el perfil del plantel y en el núcleo del equipo que consiguió la clasificación.
Las figuras y el dato de Bebé
El referente del equipo sigue siendo Ryan Mendes, capitán y uno de los nombres más importantes de la historia reciente de Cabo Verde. A su lado aparecen Vozinha, que continúa como arquero emblemático, Roberto Lopes como zaguero consolidado y Logan Costa, acaso el defensor con mayor proyección individual del plantel.
En el medio, Kevin Pina Lenini y Jamiro Monteiro le dan jerarquía y equilibrio, mientras que en ataque el abanico es amplio: Jovane Cabral, Benchimol, Hélio Varela, Nuno Da Costa y Dailon Livramento ofrecen variantes distintas para acompañar a Mendes. La gran ausencia es Bebé, que quedó afuera de la lista definitiva pese a aparecer en el álbum oficial del Mundial.
Lista de convocados de Cabo Verde para el Mundial 2026
Arqueros: Vozinha, C. J. dos Santos, Márcio Rosa.
Defensores: Roberto Lopes, Logan Costa, Joao Paulo, Diney Borges, Stopira, Steven Moreira, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Kelvin Pires.
Mediocampistas: Kevin Pina Lenini, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Laros Duarte, Telmo Arcanjo, Yannick Semedo.
Delanteros: Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Willy Semedo, Jovane Cabral, Benchimol, Hélio Varela, Nuno Da Costa, Dailon Livramento.
Posible 11 de Cabo Verde
Una formación probable puede ser con Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Logan Costa, Wagner Pina; Kevin Pina Lenini, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte; Ryan Mendes, Jovane Cabral y Dailon Livramento.
Es una proyección armada a partir del peso específico de los nombres más fuertes del plantel, la continuidad reciente de varios titulares y el equilibrio entre experiencia, defensa física y velocidad arriba. También deja margen para variantes como Garry Rodrigues, Willy Semedo, Benchimol o Nuno Da Costa si el partido pide más desborde o presencia ofensiva.
Qué puede hacer Cabo Verde en el Mundial
Cabo Verde llega al Mundial con una desventaja evidente en jerarquía respecto de España y Uruguay, pero no parece una selección ingenua. Tiene oficio, experiencia y un grupo de futbolistas acostumbrados a competir en ligas exigentes. En un formato con mejores terceros, eso puede mantenerla en carrera más tiempo del que muchos imaginan.
Su objetivo más realista parece pasar por llegar con chances al partido contra Arabia Saudita y desde ahí intentar una clasificación histórica. Si logra sostener el orden, competir en duelos físicos y aprovechar la experiencia de su columna vertebral, puede transformarse en una de las historias del torneo sin quedarse sólo en la etiqueta de debutante. Esta valoración es una inferencia basada en su grupo, su perfil de plantel y su recorrido reciente.