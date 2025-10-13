Cabo Verde hizo historia: se clasificó por primera vez a un Mundial de Fútbol

Cabo Verde consiguió este lunes la mayor hazaña de su historia futbolística: se clasificó por primera vez a un Mundial. Fue tras vencer 3-0 a Eswatini como local en Praia, lo que le permitió asegurarse el primer lugar del Grupo D en las eliminatorias africanas rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Con este resultado, dejó atrás en la tabla a Camerún, que partía como favorito de la zona.
Festejo eufórico en Praia
Apenas el árbitro marcó el final, jugadores, cuerpo técnico y aficionados estallaron en lágrimas, abrazos y celebraciones que recorrieron el continente. Las imágenes del festejo en el estadio Nacional de Cabo Verde se viralizaron rápidamente por su emotividad.
Es la primera vez que el país accede a la máxima cita futbolística, tras años de crecimiento constante en el plano continental.
El sexto africano con boleto asegurado
Con su clasificación, Cabo Verde se convierte en el sexto representante de África en la próxima Copa del Mundo, sumándose a Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Ghana.
Además, es uno de los tres debutantes confirmados hasta ahora, junto a Uzbekistán y Jordania, favorecidos por la ampliación del certamen a 48 equipos.
Un país chico con un logro gigante
Con 525.000 habitantes y ubicado en el puesto 70 del ranking FIFA, Cabo Verde será el segundo país menos poblado en jugar un Mundial, solo detrás de Islandia.
Su fútbol comenzó a destacarse en la última década, con apariciones frecuentes en la Copa Africana de Naciones y jugadores que actúan en ligas europeas.
Los clasificados hasta ahora
Además de los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), ya tienen su lugar Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay por Conmebol.
Por África, están clasificados los mencionados seis países. En Asia lo hicieron Australia, Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania y Uzbekistán, y en Oceanía, Nueva Zelanda.
