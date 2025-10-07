Jordi Alba se retira del fútbol: otra despedida para Messi en Inter Miami

Jordi Alba anunció este martes que colgará los botines al término de la actual temporada con Inter Miami, el equipo donde comparte plantel con Lionel Messi. La decisión del lateral izquierdo se suma a la reciente salida de Sergio Busquets, dejando al astro argentino sin dos de sus grandes aliados en esta aventura por Estados Unidos.
A los 36 años, el defensor surgido del Valencia expresó que llegó el momento de “cerrar una etapa trascendental” en su vida. “Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad”, escribió en una extensa carta de despedida.
Jordi Alba confirmó que se retirará cuando termine la actual temporada de la MLS. Foto: Reuters
Un recorrido lleno de títulos y asistencias
Jordi Alba debutó en LaLiga en 2009 con la camiseta del Valencia, luego de un paso por el Gimnàstic de Tarragona en Segunda. En el club valenciano disputó 110 partidos antes de ser transferido al Barcelona, donde llegaría a la gloria total.
En el conjunto catalán jugó 459 partidos, anotó 27 goles y repartió 94 asistencias. Conquistó 15 títulos nacionales y tres internacionales, incluyendo una UEFA Champions League y un Mundial de Clubes de la FIFA, siendo parte del equipo más dominante de la década, junto a Messi, Iniesta, Xavi, Suárez y Neymar.
Messi, Busquets y Jordi Alba en Barcelona.
Su legado en la Selección Española
Con la camiseta de la Roja, Jordi Alba debutó en 2011 y acumuló 93 partidos. Fue campeón de la Eurocopa 2012, jugó tres Copas del Mundo y marcó 10 goles hasta su retiro del seleccionado en 2023. Fue uno de los últimos grandes exponentes del ciclo dorado del fútbol español.
En su emotiva despedida, agradeció a todos los clubes que formaron su carrera, con especial énfasis en el Atlético Centro Hospitalense de Barcelona, el Cornellà, el Nàstic, el Valencia, el Barcelona y el Inter Miami. También mencionó con orgullo su paso por la selección.
Con la camiseta del Barça ganó una Champions, múltiples ligas y copas nacionales. Foto: Reuters
Cierre de ciclo en Inter Miami
Jordi Alba llegó a Inter Miami en 2023 para sumarse a la etapa final de Messi en el fútbol. Jugó 95 partidos con la camiseta rosa de los Flamengos y levantó la Leagues Cup en su primer semestre. Aunque no logró repetir el dominio del tridente culé, su presencia fue clave para sostener al equipo durante la consolidación del proyecto deportivo.
Con su salida y la de Busquets, el Inter pierde dos piezas de jerarquía internacional. El capitán, Lionel Messi y el Pistolero, Luis Suárez, quedarán como el último bastión de aquel mítico Barcelona que marcó una era en el fútbol moderno... al menos hasta que otro astro se sume.
