Con doblete de Messi: Inter Miami clasificó a los Playoffs por goleada ante New York City FC

Inter Miami goleó 4-0 a New York City FC en el Citi Field con doblete de Lionel Messi, goles de Baltasar Rodríguez y Luis Suárez, y aseguró su lugar en los Playoffs de la MLS Cup.

Fotos: Reuters
 4:14
Por: 

Todo es fiesta en el Citi Field. Inter Miami, en un juego que no mostró esa superioridad en cuanto a lo numérico, no dejó dudas ante otros de los grandes cuadros que ha tenido la Major League Soccer esta temporada.

Fue 4 a 0 ante un New York City FC que, de todos, careció de peso ofensivo para dar argumentos a su favor en la jornada.

Baltasar Rodríguez, en su primera anotación con el equipo de Florida, fue quien abrió la cuenta, gracias a una exquisita asistencia de Lionel Messi antes del final del primer tiempo.

Sep 24, 2025; New York, NY, New York, NY, USA; Inter Miami forward Lionel Messi (10) reacts during the first half against New York City at Citi Field. Mandatory Credit: Mark Smith-Imagn ImagesFotos: Reuters

El 10 argentino no se iba a quedar afuera de la fiesta, y apenas iniciada la segunda mitad, se anotó su propio gol con una definición exquisita ante la salida de Matt Freese.

Cobra relevancia que, en medio de su lucha por ganar el botín de oro en la MLS, Leo haya decidido dejarle patear el penal que generó Rodrigo de Paul a Luis Suárez -quien lo cambió por el 3-0-.

Sep 24, 2025; New York, NY, New York, NY, USA; Inter Miami forward Lionel Messi (10) runs with the ball defended by New York City FC midfielder Justin Haak (80) during the first half at Citi Field. Mandatory Credit: Mark Smith-Imagn ImagesFotos: Reuters

Pero, como siempre, Messi tenía un acto más: con otra gran definición, selló el cuarto y final gol de un Inter Miami que se aseguró su lugar en los Playoffs de la MLS Cup.

