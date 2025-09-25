En busca de la MLS Cup

Con doblete de Messi: Inter Miami clasificó a los Playoffs por goleada ante New York City FC

Inter Miami goleó 4-0 a New York City FC en el Citi Field con doblete de Lionel Messi, goles de Baltasar Rodríguez y Luis Suárez, y aseguró su lugar en los Playoffs de la MLS Cup.