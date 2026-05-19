El delantero brasileño Neymar compartió en redes sociales el momento en el que se enteró de su convocatoria para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, una noticia que vivió rodeado de familiares y amigos. El jugador mostró su emoción al escuchar su nombre en la lista oficial.
Video: así reaccionó Neymar tras enterarse de que fue convocado al Mundial 2026
El delantero brasileño mostró en redes sociales el instante en el que recibió la confirmación de su regreso a la máxima cita del fútbol internacional, rodeado de familiares y amigos, en un momento que generó gran repercusión en su país.
“Mi perspectiva sobre uno de los días más emocionantes y felices de mi vida... Y gracias, Brasil”, escribió junto a un video del instante en el que recibió la confirmación de su regreso al máximo torneo.
Regreso a la selección
Neymar volverá a vestir la camiseta de la selección brasileña luego de la grave lesión de rodilla sufrida a fines de 2023 durante un partido de Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay. Su regreso fue celebrado en todo el país, especialmente porque en los últimos meses su presencia en el Mundial parecía incierta.
La convocatoria fue encabezada por el entrenador Carlo Ancelotti, quien presentó la lista de 26 futbolistas que representarán a Brasil en la cita mundialista.
Su cuarta Copa del Mundo
El torneo de 2026 marcará la cuarta participación de Neymar en un Mundial, tras sus presencias en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Hasta ahora, acumula 13 partidos mundialistas, con ocho goles y cuatro asistencias.
Su mejor desempeño se dio en 2014, cuando llevó a Brasil hasta las semifinales, aunque una lesión lo dejó fuera del partido ante Alemania, que terminó en una histórica derrota por 7-1. En 2018 y 2022, el equipo alcanzó los cuartos de final.