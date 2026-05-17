Quedó afuera

Insólito momento de Neymar en el Santos a un día de que Brasil confirme la lista para el Mundial

Mientras lo atendía el médico, el cuarto árbitro mostró el número 10 y lo sacaron del partido. Mostró un papel con el cambio del técnico, pero no pudo volver a entrar. Su equipo perdió 3 a 0 ante Coritiba. Este lunes Ancelotti dará a conocer la convocatoria.