Neymar vivió una insólita situación durante el partido de Santos en Brasil cuando un error arbitral lo dejó fuera del campo, a pesar de que su salida no fue solicitada por el técnico. El cuarto árbitro indicó con el tablero electrónico el número 10 y la sustitución se concretó, lo que relegó al delantero del equipo titular.
Insólito momento de Neymar en el Santos a un día de que Brasil confirme la lista para el Mundial
Mientras lo atendía el médico, el cuarto árbitro mostró el número 10 y lo sacaron del partido. Mostró un papel con el cambio del técnico, pero no pudo volver a entrar. Su equipo perdió 3 a 0 ante Coritiba. Este lunes Ancelotti dará a conocer la convocatoria.
El incidente ocurrió cuando iban 22 minutos del segundo tiempo: Neymar fue a la línea de cal para ser atendido por una molestia física y, en ese momento, el cuarto árbitro mostró el cartel electrónico con el número 10, señalando que Robinho Júnior ingresaría en su lugar. El entrenador Cuca, según el reclamo del club, pedió la salida del número 31, Gonzalo Escobar.
El suplente señalado ya entró al campo cuando se advirtió la confusión, por lo que yendo por la normativa la modificación quedó sin vuelta atrás. Enfurecido e incrédulo, el astro se acercó a la zona técnica, mostró el papel con las modificaciones que propuesto su entrenador y no pudo volver a ingresar al encuentro.
El delantero, formado entre los titulares y visiblemente conmovido desde el inicio del partido —llegó a llorar al escuchar el himno—, vivió el episodio como un error arbitral que lo dejó fuera del juego y que, según el reglamento citado, no admitió corrección una vez que el suplente ingresó.
La confusión en la banca y el papel que mostró Neymar
Según la versión oficial del club, Cuca pedió la salida de Gonzalo Escobar, el número 31, pero el tablero del cuarto árbitro indicó el 10, lo que provocó la entrada de Robinho Júnior, con quien hace pocas semanas protagonizó una pelea en un entrenamiento. El cuarto árbitro fue el responsable de exhibir el cambio electrónico y la sustitución se concretó antes de que el reclamo fuera atendido.
Ante la irregularidad, Neymar se dirigió a la zona técnica y mostró a las cámaras el papel con las sustituciones que propuesto su entrenador, en el que no figuraba su salida. El gesto fue la manera pública en que el delantero expuso la discrepancia entre lo autorizado por el club y lo que marcó el órgano arbitral.
Por su parte, el club basó su reclamo en la secuencia de señales y en la lista de modificaciones presentada por el cuerpo técnico; sin embargo, el reglamento de la FIFA citado en la información indica que cuando el suplente ya ingresó la sustitución queda consumada.
Repercusiones para Brasil y el debate sobre la convocatoria al Mundial
El episodio llegó en un momento en que la presencia de Neymar en Brasil para el Mundial de Estados Unidos 2026 está en discusión: el entrenador Carlo Ancelotti anunciará la lista final de 26 jugadores y el delantero sigue siendo un interrogante. Ancelotti señaló que si Neymar está al 100% puede ir al Mundial y que, de lo contrario, no lo verá listo.
Neymar no fue convocado en el inicio del ciclo de Ancelotti y su último partido con la selección data de octubre de 2023; es el máximo anotador histórico de Brasil con 79 goles. En Brasil hay debate: parte de la prensa y algunos hinchas cuestionan su estado físico, mientras que exfutbolistas y jugadores actuales lo respaldan.
Entre quienes lo defendieron figuraron figuras que valoraron su jerarquía; por el contrario, las dudas sobre su forma física alimentan la discusión en torno a la convocatoria y al rol que el astro podrá tener en la lista definitiva.
El error arbitral dejó a Neymar fuera del partido y convirtió una sustitución en una insólita situación que derivó en la imposibilidad de corregir el cambio; además, el episodio suma un capítulo más al debate sobre su futuro en la selección y a la expectativa por la lista que Ancelotti deberá oficializar.