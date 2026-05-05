El Santos quedó envuelto en un escándalo de alto impacto después de que saliera a la luz una denuncia por agresión que involucra a Neymar y al juvenil Robinho Jr (hijo del legendario Robinho). El episodio, ocurrido durante el entrenamiento del domingo en el predio Rei Pelé, alteró el clima interno del plantel y abrió una crisis inesperada en la previa de un partido importante por la Copa Sudamericana.
Escándalo en Santos: el hijo de Robinho acusó a Neymar y analiza romper su contrato
Un entrenamiento en el predio Rei Pelé derivó en una denuncia por agresión contra Neymar. El episodio sacudió a Santos y puso en crisis la continuidad de Robinho Jr. en la institución.
Según trascendió, el conflicto se desató en medio de una práctica cuando Neymar reaccionó después de ser superado en una acción por el hijo de Robson de Souza. Lo que comenzó como un cruce verbal escaló rápidamente hasta convertirse en un forcejeo y, de acuerdo con la denuncia, terminó con una cachetada del capitán del equipo al futbolista de 18 años.
La secuencia generó un temblor interno inmediato. No solo por el peso de los protagonistas, sino también porque involucra a la principal figura del plantel y a una de las promesas jóvenes más observadas del club. Desde ese momento, el caso dejó de ser un problema de entrenamiento para transformarse en un asunto institucional.
Qué pasó en la práctica
La reconstrucción inicial indica que el altercado comenzó tras una jugada en la que Robinho Jr. habría gambeteado a Neymar. A partir de ahí se produjo un intercambio de palabras y el ex atacante del PSG le habría pedido “calma” al juvenil, aunque la discusión no se apagó.
Siempre según la versión conocida en las últimas horas, la tensión fue creciendo hasta derivar en un contacto físico. En ese marco, Neymar le habría dado una cachetada al joven, que incluso terminó trastabillando en medio del episodio. La situación obligó a intervenir a otras personas presentes en la práctica.
El hecho sacudió de lleno al vestuario de Santos, un equipo que ya convivía con la presión propia de un calendario exigente y con la atención permanente que genera la presencia de Neymar en el club.
La respuesta de Santos
Frente a la magnitud del episodio, Santos emitió un comunicado oficial en el que confirmó la existencia de la agresión y anunció la apertura de una investigación interna. El procedimiento quedó en manos del Departamento Jurídico por disposición de la presidencia.
Ese movimiento muestra que el club entendió desde el primer momento que no se trataba de un roce menor entre compañeros. La denuncia toca una fibra muy sensible en cualquier plantel y obliga a la dirigencia a fijar una postura, aun cuando el involucrado principal sea su máxima estrella.
La apertura del expediente interno busca ahora establecer responsabilidades, revisar el contexto de la práctica y determinar qué medidas adoptará la institución en un conflicto que puede tener consecuencias deportivas, legales y también de imagen.
El reclamo de Robinho Jr.
El entorno del juvenil reaccionó con rapidez y ya tomó una posición firme. Los abogados de Robinho Jr. presentaron un pliego de exigencias con plazo de 48 horas que incluye acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad del entrenamiento, la publicación de un informe detallado sobre las decisiones del club y una reunión formal para discutir la rescisión del contrato.
La postura del jugador se apoya en una idea central: que ya no existirían condiciones mínimas de seguridad para seguir trabajando dentro del club. Ese argumento eleva aún más el conflicto, porque transforma el incidente en una disputa laboral e institucional de fondo.
Aunque trascendió que Neymar habría intentado disculparse en el vestuario después del episodio, la relación entre ambos parece haber quedado profundamente dañada. El vínculo, que hasta aquí era cercano por la relación de Neymar con el padre del juvenil, quedó atravesado por una ruptura difícil de disimular.
Un problema que excede la práctica
Lo ocurrido en el predio Rei Pelé no queda limitado al plano disciplinario. También golpea sobre la estabilidad del plantel y reabre interrogantes sobre la convivencia interna en un momento delicado de la temporada. Santos necesita resultados, pero ahora también deberá administrar una crisis que involucra a nombres de peso simbólico enorme para el club.
Neymar quedó bajo observación institucional justo cuando su figura volvía a ocupar el centro de la escena deportiva. Robinho Jr., en tanto, pasó de ser una promesa en crecimiento a convertirse en el eje de una denuncia que puede cambiar de manera abrupta su recorrido dentro de Santos.
La investigación interna ya está en marcha y el foco inmediato queda puesto en las próximas decisiones del club, en la respuesta formal al reclamo del juvenil y en el impacto que todo esto pueda tener sobre un vestuario que, de un día para otro, quedó expuesto.