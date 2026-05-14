Francia confirmó la nómina definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 mediante el anuncio de Didier Deschamps, que cerró la lista con prioridades de confianza y equilibrio táctico.
Francia confirmó la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026
Didier Deschamps anunció los convocados para la Copa del Mundo y explicó las decisiones sobre descartes. Las ausencias más resonantes son Eduardo Camavinga, Randal Kolo Muani y Lucas Chevalier.
El entrenador, tras 13 años al frente del equipo, explicó que tuvo que hacer descartes por razones cuantitativas y cualitativas y preferir la máxima confianza ante un calendario con un partido extra y altas temperaturas.
Deschamps confirmó que mantiene la base que disputó las últimas finales, con Kylian Mbappé como líder, combinando veteranos y jóvenes de proyección en la alineación. "Este grupo no necesariamente son los mejores 26, sino un ensamblaje equilibrado”, resaltó en conferencia de prensa.
La nómina definitiva dejó varias sorpresas: la exclusión de Eduardo Camavinga, mediocampista de 23 años del Real Madrid, fue la más destacada entre las ausencias que comentaron los medios.
Tampoco incluye a Randal Kolo Muani, delantero de 27 años que juega en Tottenham, recordado por errar el gol en el último minuto del alargue en la final ante la Argentina.
Fuera de los seleccionados también quedó el arquero Lucas Chevalier, recientemente campeón de la liga francesa con Paris Saint-Germain, lo que compone un capítulo importante de las ausencias que marca la nómina.
En redes sociales, el delantero de Real Madrid y capitán de Les Blues, Mbappé, expresó su alegría por disputar un nuevo Mundial: “Copa del Mundo, Parte 3. Estoy increíblemente orgulloso de poder representar a mi país una vez más en la competición más importante de todas. Vamos a intentar que se sientan orgullosos”, lo que puso un matiz humano a la nómina confirmada.
Por qué las ausencias
Las ausencias de Camavinga, Muani y Chevalier generaron debate porque los tres apareció en previsiones previas y en la atención mediática; Camavinga por su rendimiento reciente y juventud, Muani por sus capacidades ofensivas y Chevalier por el título nacional.
Deschamps explicó que “dadas las circunstancias, cuantitativa y cualitativamente, he tenido que realizar algunos descartes. Y con un partido extra y temperaturas altas, prefiero tener la máxima confianza”.
El caso de Camavinga fue explicado en términos de minutos y lesiones: Deschamps manifestó que el volante "viene de una temporada difícil, en la que jugó menos, por lesiones", y que imagina la decepción del jugador frente a la decisión sobre la nómina.
En paralelo, Kolo Muani quedó fuera pese a antecedentes internacionales y recuerdos de partidos previos, y la ausencia del arquero Chevalier figura entre las decisiones que equilibran experiencia y formas recientes en la selección francesa.
Las novedades del plantel
La nómina contiene 26 jugadores convocados que combinan experiencia y juventud: en arqueros aparecen Mike Maignan, Brice Samba y Robin Risser; en defensa figuran Jules Koundé, Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernández, Theo Hernández, Lucas Digne y Maxence Lacroix.
En el mediocampo la alineación incluye a Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N'Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery y Manu Koné; en ataque la ofensiva está encabezada por Kylian Mbappé y completada por Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Jean-Philippe Mateta y Rayan Cherki.
Entre las novedades aparecen Maxence Lacroix y Jean-Philippe Mateta, ambos de Crystal Palace, y la lista contempla a 13 jugadores que vivirán su debut en una copa del mundo, un dato que refleja la apuesta por la renovación dentro del plantel de los Bleus.
Francia llega al Mundial 2026 como una de las candidatas tras el título en 2018 y el subcampeonato en 2022; el equipo debutará en el torneo ante Senegal en el Grupo I, que también incluye a Irak y Noruega, y la nómina definitiva definirá el plan táctico y humano que Deschamps llevará al campo.