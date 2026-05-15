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Nagatomo rompió en llanto al saber que jugará su quinta Copa del Mundo

El defensor de 39 años fue citado por Hajime Moriyasu y alcanzará una marca inédita para su país tras disputar cuatro ediciones entre 2010 y 2022, con 15 partidos jugados en el torneo.

Yuto Nagatomo jugará su quinta Copa del Mundo con Japón. Foto: ReutersYuto Nagatomo jugará su quinta Copa del Mundo con Japón. Foto: Reuters
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Yuto Nagatomo protagonizó uno de los videos más emotivos en la previa del Mundial 2026. El defensor japonés, de 39 años, no pudo contener las lágrimas al enterarse de que integrará la lista de convocados para la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

El momento fue compartido por FC Tokyo, club en el que juega actualmente el experimentado lateral. En las imágenes se lo ve reaccionar con emoción al escuchar su nombre en la nómina anunciada por el entrenador Hajime Moriyasu.

Una marca histórica para su país

Nagatomo disputará su quinta Copa del Mundo y se convertirá en el primer futbolista japonés en alcanzar esa cifra.

Hasta ahora compartía el récord de cuatro participaciones mundialistas con Eiji Kawashima, Yoshikatsu Kawaguchi y Seigo Narazaki.

El lateral ya jugó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, acumulando 15 partidos en Mundiales, otra marca destacada para el fútbol de su país.

Japan's Yuto Nagatomo listens to the national anthem before their international friendly soccer match against Cyprus in Saitama, north of Tokyo, in this May 27, 2014 file picture. Japan's squad will face Ivory Coast, Greece and Colombia in Group C for the World Cup finals in Brazil. REUTERS/Toru Hanai/Files (JAPAN - Tags: SPORT SOCCER WORLD CUP HEADSHOT) saitama japon Yuto Nagatomo futbol seleccion nacional japon futbol futbolistas seleccion nacional japonesaNagatomo suma 15 partidos mundialistas entre 2010 y 2022. Foto: Reuters

Una carrera entre Europa y Asia

Nagatomo tuvo un largo recorrido en el fútbol europeo. Su etapa más importante fue en Inter de Milán, donde llegó en 2011 y se consolidó como una pieza habitual durante varias temporadas.

También jugó en Galatasaray de Turquía y Olympique de Marsella de Francia antes de regresar en 2021 a FC Tokyo, uno de los clubes donde había iniciado su carrera profesional.

Con Inter fue campeón de la Copa Italia y en Galatasaray levantó varios títulos locales. Con su selección, además, conquistó la Copa Asia 2011.

Soccer Football - World Cup - Group H - Colombia vs Japan - Mordovia Arena, Saransk, Russia - June 19, 2018 Japan's Yuto Nagatomo in action with Colombia's Juan Fernando Quintero REUTERS/Damir Sagolj rusia futbol campeonato mundial 2018 futbol futbolistas partido seleccion colombia japonNagatomo en 2018. Foto: Reuters

Messi, Cristiano y Ochoa irán por otro récord

El Mundial 2026 también tendrá otra marca histórica: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa jugarán su sexta Copa del Mundo consecutiva.

Los tres debutaron en Alemania 2006 y superarán a nombres emblemáticos como Lothar Matthäus y Rafa Márquez, quienes disputaron cinco ediciones.

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