Yuto Nagatomo protagonizó uno de los videos más emotivos en la previa del Mundial 2026. El defensor japonés, de 39 años, no pudo contener las lágrimas al enterarse de que integrará la lista de convocados para la cita en Estados Unidos, México y Canadá.
Nagatomo rompió en llanto al saber que jugará su quinta Copa del Mundo
El defensor de 39 años fue citado por Hajime Moriyasu y alcanzará una marca inédita para su país tras disputar cuatro ediciones entre 2010 y 2022, con 15 partidos jugados en el torneo.
El momento fue compartido por FC Tokyo, club en el que juega actualmente el experimentado lateral. En las imágenes se lo ve reaccionar con emoción al escuchar su nombre en la nómina anunciada por el entrenador Hajime Moriyasu.
Una marca histórica para su país
Nagatomo disputará su quinta Copa del Mundo y se convertirá en el primer futbolista japonés en alcanzar esa cifra.
Hasta ahora compartía el récord de cuatro participaciones mundialistas con Eiji Kawashima, Yoshikatsu Kawaguchi y Seigo Narazaki.
El lateral ya jugó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, acumulando 15 partidos en Mundiales, otra marca destacada para el fútbol de su país.
Una carrera entre Europa y Asia
Nagatomo tuvo un largo recorrido en el fútbol europeo. Su etapa más importante fue en Inter de Milán, donde llegó en 2011 y se consolidó como una pieza habitual durante varias temporadas.
También jugó en Galatasaray de Turquía y Olympique de Marsella de Francia antes de regresar en 2021 a FC Tokyo, uno de los clubes donde había iniciado su carrera profesional.
Con Inter fue campeón de la Copa Italia y en Galatasaray levantó varios títulos locales. Con su selección, además, conquistó la Copa Asia 2011.
Messi, Cristiano y Ochoa irán por otro récord
El Mundial 2026 también tendrá otra marca histórica: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa jugarán su sexta Copa del Mundo consecutiva.
Los tres debutaron en Alemania 2006 y superarán a nombres emblemáticos como Lothar Matthäus y Rafa Márquez, quienes disputaron cinco ediciones.