La selección de Colombia presentó este jueves su lista preliminar de 55 jugadores para el Mundial 2026, una nómina elaborada por Néstor Lorenzo que incluye a ocho futbolistas del fútbol argentino y varias ausencias de peso.
Colombia presentó su prelista con ocho jugadores del fútbol argentino y Roger Martínez explotó contra Lorenzo
La nómina cafetera tuvo el regreso de Sebastián Villa después de siete años, ausencias resonantes y una fuerte crítica pública del delantero de Al-Taawoun.
El entrenador argentino definió el primer gran corte antes de anunciar la convocatoria definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo que comenzará en junio en Estados Unidos, México y Canadá.
Los jugadores de la Liga Profesional
Entre los convocados aparecen varios nombres con actualidad en el fútbol argentino. River aporta a Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, mientras que Independiente suma a Santiago Arias.
También figuran Jaminton Campaz de Rosario Central, Álvaro Montero de Vélez, Jhohan Romaña de San Lorenzo, Edwuin Cetré de Estudiantes y Sebastián Villa de Independiente Rivadavia.
La inclusión de Villa fue una de las principales sorpresas de la lista, ya que el delantero no integraba una convocatoria de Colombia desde hacía siete años.
Lorenzo defendió la convocatoria de Villa
Tras la publicación de la nómina, Lorenzo explicó públicamente por qué decidió incluir al ex Boca pese a su condena judicial por violencia de género en 2023.
“Nunca lo habíamos citado a pesar de su buen rendimiento porque tuvo o tiene un tema. Hoy está jugando, está rindiendo bien y está a disposición”, sostuvo el entrenador colombiano.
Además, reveló que mantuvo una conversación previa con el delantero antes de incorporarlo a la prelista mundialista.
Las ausencias que generaron ruido
Dentro de los futbolistas que quedaron afuera aparecen nombres históricos como Radamel Falcao y Hugo Rodallega, además de delanteros como Roger Martínez y Marino Hinestroza.
La exclusión de Roger Martínez provocó una fuerte reacción del atacante del Al-Taawoun, que criticó duramente a Lorenzo en redes sociales.
“No sabes un carajo”, escribió el ex Racing en una historia de Instagram, donde también defendió sus estadísticas en la liga saudí y cuestionó la decisión del cuerpo técnico.
El debut cafetero en la Copa del Mundo
Colombia debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán por el Grupo L, en el estadio Azteca de Ciudad de México.
La fecha límite para entregar la lista definitiva será el 30 de mayo y cualquier reemplazo por lesión deberá salir obligatoriamente de esta nómina preliminar presentada por Lorenzo.
Entre las grandes figuras confirmadas aparecen Luis Díaz y James Rodríguez, quien ya dejó Minnesota United para sumarse a la preparación de la selección cafetera.