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Colombia presentó su prelista con ocho jugadores del fútbol argentino y Roger Martínez explotó contra Lorenzo

La nómina cafetera tuvo el regreso de Sebastián Villa después de siete años, ausencias resonantes y una fuerte crítica pública del delantero de Al-Taawoun.

Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Colombia v Bolivia - Roberto Melendez Metropolitan Stadium, Barranquilla, Colombia - September 4, 2025 Colombia's James Rodriguez celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Luisa GonzalezSoccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Colombia v Bolivia - Roberto Melendez Metropolitan Stadium, Barranquilla, Colombia - September 4, 2025 Colombia's James Rodriguez celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Luisa Gonzalez
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La selección de Colombia presentó este jueves su lista preliminar de 55 jugadores para el Mundial 2026, una nómina elaborada por Néstor Lorenzo que incluye a ocho futbolistas del fútbol argentino y varias ausencias de peso.

El entrenador argentino definió el primer gran corte antes de anunciar la convocatoria definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo que comenzará en junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Colombia national team coach Nestor Lorenzo holds press conference - Bogota, Colombia - May 14, 2026 Colombia coach Nestor Lorenzo during a press conference REUTERS/Luisa GonzalezNéstor Lorenzo presentó la prelista de Colombia para el Mundial 2026. Foto: Reuters

Los jugadores de la Liga Profesional

Entre los convocados aparecen varios nombres con actualidad en el fútbol argentino. River aporta a Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, mientras que Independiente suma a Santiago Arias.

También figuran Jaminton Campaz de Rosario Central, Álvaro Montero de Vélez, Jhohan Romaña de San Lorenzo, Edwuin Cetré de Estudiantes y Sebastián Villa de Independiente Rivadavia.

La inclusión de Villa fue una de las principales sorpresas de la lista, ya que el delantero no integraba una convocatoria de Colombia desde hacía siete años.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group C - Independiente Rivadavia v Fluminense - Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza, Argentina - May 6, 2026 Independiente Rivadavia's Sebastian Villa during the warm up before the match REUTERS/Ramiro GomezSebastián Villa volvió a una convocatoria colombiana tras siete años. Foto: Reuters

Lorenzo defendió la convocatoria de Villa

Tras la publicación de la nómina, Lorenzo explicó públicamente por qué decidió incluir al ex Boca pese a su condena judicial por violencia de género en 2023.

“Nunca lo habíamos citado a pesar de su buen rendimiento porque tuvo o tiene un tema. Hoy está jugando, está rindiendo bien y está a disposición”, sostuvo el entrenador colombiano.

Además, reveló que mantuvo una conversación previa con el delantero antes de incorporarlo a la prelista mundialista.

Las ausencias que generaron ruido

Dentro de los futbolistas que quedaron afuera aparecen nombres históricos como Radamel Falcao y Hugo Rodallega, además de delanteros como Roger Martínez y Marino Hinestroza.

La exclusión de Roger Martínez provocó una fuerte reacción del atacante del Al-Taawoun, que criticó duramente a Lorenzo en redes sociales.

Roger Martínez criticó públicamente a Lorenzo tras quedar afuera.Roger Martínez criticó públicamente a Lorenzo tras quedar afuera.

“No sabes un carajo”, escribió el ex Racing en una historia de Instagram, donde también defendió sus estadísticas en la liga saudí y cuestionó la decisión del cuerpo técnico.

El debut cafetero en la Copa del Mundo

Colombia debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán por el Grupo L, en el estadio Azteca de Ciudad de México.

La fecha límite para entregar la lista definitiva será el 30 de mayo y cualquier reemplazo por lesión deberá salir obligatoriamente de esta nómina preliminar presentada por Lorenzo.

Entre las grandes figuras confirmadas aparecen Luis Díaz y James Rodríguez, quien ya dejó Minnesota United para sumarse a la preparación de la selección cafetera.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
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