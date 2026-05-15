El Gobierno nacional envió a Estados Unidos una lista con 34.000 hinchas argentinos que tendrán restricciones para ingresar a los estadios durante el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 18 de julio.
El Gobierno envió a Estados Unidos una lista con 34.000 hinchas argentinos restringidos
La ministra Alejandra Monteoliva confirmó el envío de la nómina a Estados Unidos, con personas incluidas en Tribuna Segura y deudores alimentarios morosos antes del Mundial 2026.
La medida fue anticipada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y quedó formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Deudores alimentarios y Tribuna Segura
La nómina incluye a personas alcanzadas por el programa Tribuna Segura, entre ellas hinchas con derecho de admisión vigente por hechos de violencia en el fútbol.
A ese registro se sumaron 13.000 deudores alimentarios morosos, que también serán informados a las autoridades estadounidenses de cara al torneo.
“Estamos enviando a Estados Unidos la lista con 34.000 personas que no van a poder entrar a la cancha en el Mundial”, afirmó Monteoliva.
Qué establece la resolución oficial
El artículo 1 de la resolución instruye a poner a disposición de la Embajada de Estados Unidos en Argentina la información de las personas con restricciones vigentes para ingresar a eventos deportivos.
La decisión se enmarca en los acuerdos de seguridad firmados con organismos del gobierno estadounidense por la realización del Mundial 2026.
El artículo 2 ordena a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos ejecutar las acciones necesarias para cumplir con el protocolo de tratamiento de datos del programa Tribuna Segura.
“Reglas claras” para el Mundial
Monteoliva sostuvo que la medida busca mostrar la posición del Gobierno frente a la violencia en los estadios y también frente a los deudores alimentarios.
La ministra remarcó que el objetivo es establecer “reglas claras” antes del inicio de la Copa del Mundo, que tendrá sedes en Estados Unidos, México y Canadá.
La lista enviada incluye a personas con derecho de admisión, sancionados por distintos motivos dentro de Tribuna Segura y deudores alimentarios morosos.