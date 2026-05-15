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El Gobierno envió a Estados Unidos una lista con 34.000 hinchas argentinos restringidos

La ministra Alejandra Monteoliva confirmó el envío de la nómina a Estados Unidos, con personas incluidas en Tribuna Segura y deudores alimentarios morosos antes del Mundial 2026.

El Gobierno envió a Estados Unidos una nómina con 34.000 personas. Foto: ReutersEl Gobierno envió a Estados Unidos una nómina con 34.000 personas. Foto: Reuters
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El Gobierno nacional envió a Estados Unidos una lista con 34.000 hinchas argentinos que tendrán restricciones para ingresar a los estadios durante el Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 18 de julio.

La medida fue anticipada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y quedó formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.

(240715) -- BUENOS AIRES, 15 julio, 2024 (Xinhua) -- Imagen del 14 de julio de 2024 de personas reaccionando mientras observan la transmisión del partido correspondiente a la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (ah) (ce)La lista incluye hinchas con derecho de admisión vigente. Foto: Reuters

Deudores alimentarios y Tribuna Segura

La nómina incluye a personas alcanzadas por el programa Tribuna Segura, entre ellas hinchas con derecho de admisión vigente por hechos de violencia en el fútbol.

A ese registro se sumaron 13.000 deudores alimentarios morosos, que también serán informados a las autoridades estadounidenses de cara al torneo.

“Estamos enviando a Estados Unidos la lista con 34.000 personas que no van a poder entrar a la cancha en el Mundial”, afirmó Monteoliva.

Desde el drone así se vivió el festejo de Argentina al obtener la Copa América.Deudores alimentarios morosos fueron sumados al registro oficial.

Qué establece la resolución oficial

El artículo 1 de la resolución instruye a poner a disposición de la Embajada de Estados Unidos en Argentina la información de las personas con restricciones vigentes para ingresar a eventos deportivos.

La decisión se enmarca en los acuerdos de seguridad firmados con organismos del gobierno estadounidense por la realización del Mundial 2026.

El artículo 2 ordena a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos ejecutar las acciones necesarias para cumplir con el protocolo de tratamiento de datos del programa Tribuna Segura.

“Reglas claras” para el Mundial

Monteoliva sostuvo que la medida busca mostrar la posición del Gobierno frente a la violencia en los estadios y también frente a los deudores alimentarios.

La ministra remarcó que el objetivo es establecer “reglas claras” antes del inicio de la Copa del Mundo, que tendrá sedes en Estados Unidos, México y Canadá.

La lista enviada incluye a personas con derecho de admisión, sancionados por distintos motivos dentro de Tribuna Segura y deudores alimentarios morosos.

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