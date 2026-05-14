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Nicolás Otamendi dejará Benfica y River acelera por el campeón del mundo

El defensor argentino no renovará su contrato con el club portugués y quedará libre el 30 de junio, según informó la prensa de Lisboa.

Otamendi quedará libre tras finalizar su contrato con Benfica. Foto: ReutersOtamendi quedará libre tras finalizar su contrato con Benfica. Foto: Reuters
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Nicolás Otamendi no continuará en Benfica una vez finalizada la temporada europea y su llegada a River comenzó a tomar cada vez más fuerza de cara al segundo semestre del año.

Según informó el diario portugués Récord, el defensor argentino ya le comunicó a la dirigencia del club lisboeta que no renovará el vínculo que vence el próximo 30 de junio.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Zambia - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - March 31, 2026 Argentina's Nicolas Otamendi celebrates scoring their third goal REUTERS/Agustin MarcarianRiver mantiene conversaciones con el entorno del defensor argentino. Foto: Reuters

Benfica pierde a uno de sus referentes

Otamendi dejará la institución portuguesa como uno de los futbolistas más importantes de los últimos años y una de las principales voces del vestuario.

Durante sus dos ciclos en Benfica disputó 280 partidos, convirtió 18 goles, entregó 14 asistencias y levantó cuatro títulos, además de portar la cinta de capitán.

El defensor de la Selección argentina tendrá este sábado su despedida oficial cuando el equipo visite a Estoril Praia por la última fecha de la Primeira Liga.

Soccer Football - Primeira Liga - Benfica v S.C. Braga - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - May 11, 2026 Benfica coach Jose Mourinho before the match REUTERS/Pedro RochaMourinho respaldó públicamente la continuidad del capitán de Benfica. Foto: Reuters

River avanza por el defensor campeón del mundo

La decisión del zaguero allana el camino para River, que desde hace tiempo mantiene contactos con el entorno del jugador y ya presentó una propuesta formal.

Al quedar con el pase en su poder, el club de Núñez solamente deberá afrontar el contrato del futbolista sin pagar transferencia.

A sus 38 años, Otamendi podría finalmente cumplir el deseo de jugar en River, club del que reconoció públicamente ser hincha en distintas oportunidades.

Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Ecuador v Argentina - Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador - September 9, 2025 Argentina's Nicolas Otamendi remonstrates to referee Wilmar Roldan REUTERS/Cristina VegaNicolás Otamendi dejará Benfica y River acelera por el campeón del mundo. Foto: Reuters

El Mundial y el últim﻿o gran desafío

Según la prensa portuguesa, el defensor apunta primero a disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina antes de regresar definitivamente al fútbol sudamericano.

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá sería la cuarta y última participación mundialista del ex Vélez con la camiseta albiceleste.

Mientras tanto, River sigue de cerca la situación y espera avanzar formalmente una vez terminada la competencia europea.

Mourinho quería retenerlo

En Benfica realizaron distintos intentos para convencerlo de continuar una temporada más en el club portugués.

Tanto el presidente Rui Costa como el entrenador José Mourinho respaldaron públicamente la continuidad del defensor argentino.

“Será por decisión suya que regrese a Argentina y a River Plate o continúe en Benfica. Todo está en sus manos”, expresó Mourinho sobre el futuro del campeón del mundo.

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