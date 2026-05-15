El Bichi en exclusiva con El Litoral

Borghi: “Nunca habrá nadie mejor que Maradona”

El ex jugador, campeón del mundo en México, recibió al multimedios y habló de todo. Recordó sus tiempos en Unión, dijo que entre Maradona y Messi se queda con Maradona y que su ídolo fue Leopoldo Jacinto Luque.