El Litoral sigue su camino al Mundial con una cobertura especial que tendrá la presencia de dos enviados especiales a Estados Unidos, a partir del 7 de junio, para vivir la previa y el desarrollo de este certamen en el que Argentina defenderá el título de campeón del mundo que consiguió de manera brillante en Qatar, en 2022.
Borghi: “Nunca habrá nadie mejor que Maradona”
El ex jugador, campeón del mundo en México, recibió al multimedios y habló de todo. Recordó sus tiempos en Unión, dijo que entre Maradona y Messi se queda con Maradona y que su ídolo fue Leopoldo Jacinto Luque.
Todos los viernes a las 20.30, por Cable y Diario, Darío Pignata y Enrique Cruz hacen “El Litoral rumbo al Mundial”. En Santiago de Chile, Claudio Borghi habló en exclusiva para el multimedios El Litoral y dijo que “en mundiales, fui hincha, fui jugador y fui a trabajar. Me gusta más el hecho de haber ido como hincha. Mi etapa como jugador fue extraordinaria, pero fueron dos meses duros y complejos para nosotros, aquellos de la concentración en México en 1986. Yo no estaba habituado en México a estar encerrado tanto tiempo, tenía 21 años y peleaba el puesto con Maradona, Burruchaga, Bochini, Tapia y Trobbiani. Así que de antemano sabía que iba a ser difícil. Igual pude aportar lo mío y obviamente que me siento campeón del mundo, porque los campeones son todos, los que juegan mucho, los que juegan poco y también los que no juegan pero forman parte del plantel”.
Bilardo y su obsesión con los córners
Borghi recordó la antesala de aquel Mundial de 1986: “Fuimos a jugar a Noruega y perdimos, luego jugamos en Colombia y a partir de ese partido hicimos un click. Bilardo era un tipo muy obsesivo, entrenaba todo y eran prácticas muy duras. Con Burruchaga éramos los encargados de patear los tiros de esquina y creo que los dos le pegábamos bien a la pelota. Bilardo vino un día y nos pidió que le peguemos al vértice del área chica para que entre uno al primer palo, otro al segundo y con dos cabezazos convertir el gol. Lo intentamos y costaba. Resulta que vino él y, en la primera, la puso donde él quería que fuera. A partir de ahí, fueron horas pateando para que la pelota saliera a ese lugar… Por ahí me despertaba, me asomaba y veía gente entrenando, pero resulta que hacía entrenamientos en bloque. Estaba todo el día entrenando. Un obsesivo”.
Sobre su relación con Maradona, dijo que “no fui amigo de él, pero le tuve mucho cariño siempre. Uno de mis ídolos fue Leopoldo Jacinto Luque. Cuando estuve en Unión, un día veo que entra y me dice “hola Bichi, ¿cómo te va?” y eso me impactó… Lo primero que pensé fue: ‘este tipo me conoce’. Y para mí fue un orgullo… Volviendo a Diego, yo siempre digo que en el vestuario somos todos iguales, la diferencia se marca en la cancha”.
Otro recuerdo del Bichi fue cuando Maradona se fue de Argentinos Juniors a Boca y llegaron varios jugadores a Argentinos , entre ellos Mario Zanabria. “Yo era pibe y recuerdo que los más grandes me cagaban a patadas y Mario me defendía y les pedía que no me peguen… Después me llevó a Unión y yo fui con mucho gusto. Recuerdo los asados y la famosa cerveza santafesina. Y también me acuerdo que Dominique, mi hija, hizo el Jardín de Infantes en Unión… Ella no se acuerda, pero algún día la tendré que llevar para que vea el lugar donde hizo sus primeros pasos escolares”.
Sobre lo que él denomina una “aventura”, aquella de seis meses en Unión, recuerda el “Bichi” que “no era un equipo para campeonar y el sueño era no descender. Me acuerdo que el presidente era Super Corral y había buenos jugadores, como Toresani, Ingrao y Víctor Ramos”.
"Pocas veces vi una situación tan injusta como la de Messi"
En cuanto al Mundial de Qatar, dijo que “tengo miedo al avión y por eso pedí que viajara mi mujer conmigo. Ella lo disfrutó más que yo. Como las canchas estaban cerca, eso fue muy bueno y especial… Cuando hizo el gol Montiel contra Francia, en el último penal, la emoción me llegó porque soy hincha”.
Sobre Messi, dijo que “pocas veces ví una situación tan injusta como la que vivió Messi en la Argentina, por todas las críticas que recibió. El cumplió todos los objetivos, los propios y los de la gente. Messi tenía que ganar el Mundial para que digan que es el mejor. Eso fue una injusticia, porque era el mejor jugador del mundo y no necesitaba demostrarlo ganando un Mundial”.
Respecto de la comparación de los tres mundiales, dijo que “en los tres tuvimos a los tres ‘10’ que fueron maravillosos. A Mario Kempes, el del 78, lo admiro. Un fenómeno. Y de Maradona y Messi ya hablé… ¿Maradona o Messi?, para mí nunca va a haber nadie mejor que Maradona… Hace poco me preguntaron por las personalidades de la Argentina y yo hablé de Martín Miguel de Güemes, por lo que defendió el norte, y todos me dicen por qué no elijo a San Martin, y yo digo que cada uno tiene al suyo… Y no va a faltar el gil que lo critique a Messi si no le va bien en el Mundial, porque yo me doy cuenta que Messi y Maradona son menos criticados afuera que en el propio país”.
Marcó diferencias con el proceso posterior a un título del mundo en comparación a lo que pasó luego del 78 y del 86. “Estos chicos siguieron con las mismas ganas de ganar. Siendo campeones del mundo fueron a ganar la Copa América a Estados Unidos y lo consiguieron”, señaló.
La famosa rabona del "Bichi"
Su gesto particular, cuando era jugador, fue la rabona. “La gente cree que la inventé yo y no es así. Cada vez que un jugador hace una rabona, inmediatamente me vinculan a mí. Cuando la hacía, muchos rivales pensaban que los estaba ‘canchereando’, hasta que se dieron cuenta que no era así, que la hacía cuando ganaba y también cuando perdía… Un día en cancha de Estudiantes hice un gol de rabona, jugando en inferiores y el árbitro me vino a saludar y a felicitarme”.
Prometió volver a Santa Fe. “El único santafesino que anduvo por acá, por Chile, además del Huevo Toresani que lamentablemente ya no está con nosotros, fue Raúl Armando. Así que espero que me invite a ir a Santa Fe para comer un buen asado y volver a estar en los lugares en los que la pasé muy bien, más allá de que fueron solo seis meses y que el equipo no rindió como se lo esperaba”.