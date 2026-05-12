"Pa´ la Pulga Messi" se anticipa como “la primera canción de folklore dedicada al ícono argentino”. La misma fue compuesta y grabada por el Chaqueño Palavecino junto al músico santafesino Efraín Colombo.
El Chaqueño y Efraín Colombo le cantan a Messi desde el interior argentino
“Pa’ la Pulga Messi” une folklore, identidad santafesina y deporte en una canción que busca mostrar al Lionel más humano. El tema se estrenará el 29 de mayo y promete abrir un nuevo cruce entre música popular y épica de potrero.
El estreno oficial será el próximo 29 de mayo (en coincidencia con el Día Nacional del Folklorista), con lanzamiento en plataformas digitales. El cronograma previsto es así: estará disponible desde las 00:00 en Spotify y habrá un audiovisual desde las 21 en el canal oficial de YouTube de los artistas.
La obra, según los creadores, "fusiona el folklore, una de las expresiones más profundas de la identidad cultural argentina, con la figura inspiradora de Messi, contada desde la mirada del interior del país".
En una entrevista con El Litoral en medio de los preparativos para un evento que realizará en el mes de junio, Colombo brindó detalles del camino recorrido para llegar a la canción y qué objetivos se trazaron junto a Palavecino.
El pibe del barrio
-En "Pa’ la Pulga Messi" aparece una mirada muy ligada al interior profundo y a la cultura popular argentina. ¿Cómo trabajaron con El Chaqueño Palavecino esa construcción de un Messi más humano, más cercano al chico rosarino que al mito universal?
-Con el Chaqueño buscamos justamente eso, salir un poco del Messi inalcanzable que ve el mundo y volver al pibe de barrio, al chico rosarino que soñaba con una pelota. Desde el folklore nos interesaba contar la parte humana, la familia, el esfuerzo silencioso, el camino recorrido.
Por eso en el vídeo aparecerán imágenes tan nuestras: el potrero, la bandera, el mate, el pueblo acompañando. Sentíamos que ahí representábamos al verdadero Messi, el que moviliza a millones de argentinos.
Algo muy argentino
-El folklore históricamente le cantó a los paisajes, a los trabajadores, a los héroes anónimos. ¿Qué significa para vos llevar ese lenguaje folklórico a una figura contemporánea y querida como Lionel Messi?
-El folklore siempre contó historias del pueblo, de la tierra y de quienes emocionan desde la sencillez. Para mí, Messi tiene mucho de eso. Aunque sea una figura mundial, conserva algo muy argentino: la humildad, el perfil bajo, el amor por su familia y la conexión con sus raíces.
Llevarlo al lenguaje folklórico fue una manera de decir que también es parte de nuestra identidad cultural y emocional.
Sacrificio silencioso
-La canción recupera temas como la humildad, la familia y el sacrificio silencioso que acompañaron la vida de Messi. ¿Sentís que esos valores también dialogan con la identidad del folklore argentino y con la historia de muchos artistas del interior?
-Si, completamente. El folklore argentino siempre estuvo atravesado por historias de sacrificio silencioso, de familias que acompañan y de sueños construidos con mucho esfuerzo. Y creo que la vida de Lionel Messi tiene mucho de eso.
Más allá de todo lo que logró, hay una imagen muy humana que la gente siente cercana: el hijo, el padre, el compañero, el chico tímido que nunca perdió su esencia.
Para quienes venimos del interior, esas historias generan identificación porque conocemos ese recorrido de pelear desde abajo, de viajar, de sostener una vocación y de no olvidar nunca de dónde venimos.
Un ícono hecho canción
-"Pa’ la Pulga Messi" propone un cruce no muy habitual entre fútbol y folklore. ¿Creés que esta canción puede abrir una nueva manera de narrar desde la música popular argentina a los grandes ídolos contemporáneos?
-Llevar su historia a una canción nos pareció también una manera de demostrar que nuestra música popular puede dialogar con los grandes ídolos contemporáneos sin perder identidad.
Incluso desde una propuesta que mixtura distintos géneros y no representa el folklore tradicional en su forma más pura. Además, había algo muy especial en contar la historia de un pibe de la aldea santafesina que salió de un club de barrio y terminó convirtiéndose en un símbolo mundial.
Claro que existen canciones y menciones dedicadas a Lionel Messi, pero sentíamos que faltaba una obra pensada especialmente para él desde este lugar: desde el folklore, desde la identidad santafesina y desde esa mirada popular y federal que atraviesa toda la canción.
También había algo muy personal en este proyecto. En otro momento tuve la posibilidad de escribirle una canción a Diego Maradona, "Barrilete Cósmico", y de alguna manera sentía que le debía una canción a Messi.
Porque más allá de todo lo que representa deportivamente, también simboliza valores muy nuestros: la humildad, el sacrificio, la familia y el no olvidarse nunca de dónde viene.
Sentíamos que Messi, alguien que despierta sentimientos colectivos tan profundos, merecía también ser abrazado por la música popular argentina. Un ícono contemporáneo convertido en canción.