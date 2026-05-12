Folklore y fútbol

El Chaqueño y Efraín Colombo le cantan a Messi desde el interior argentino

“Pa’ la Pulga Messi” une folklore, identidad santafesina y deporte en una canción que busca mostrar al Lionel más humano. El tema se estrenará el 29 de mayo y promete abrir un nuevo cruce entre música popular y épica de potrero.