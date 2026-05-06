Lionel Messi volvió a protagonizar una escena viral fuera de las canchas. Esta vez, el capitán argentino recibió en Miami a Carlos Villagrán, el histórico actor mexicano que interpretó a Kiko en la serie televisiva El Chavo del 8.
Messi recibió a Kiko en Miami y el video emocionó a millones
Lionel Messi compartió un encuentro con Carlos Villagrán, el actor que interpretó a Kiko en El Chavo del 8. El mexicano visitó al capitán argentino en Miami y el momento se volvió viral.
El encuentro ocurrió después de que Villagrán expresara públicamente su admiración por el rosarino. El actor, de 82 años, había manifestado en redes y entrevistas que uno de sus grandes deseos era conocer personalmente al futbolista del Inter Miami.
La emoción de Kiko al conocer a Messi
Con una camiseta del club estadounidense en sus manos y recreando el clásico llanto de Kiko, Villagrán se mostró profundamente emocionado antes del encuentro. “No me voy a morir sin darte la mano, maestro”, dijo en uno de los videos que rápidamente se viralizaron.
Finalmente, el esperado cara a cara ocurrió. En las imágenes difundidas en redes sociales se ve a Messi abrazando al actor mexicano, mientras ambos intercambian sonrisas y palabras de admiración mutua.
Durante el encuentro, el delantero argentino le firmó una camiseta del Inter Miami a Villagrán, quien además le dio un beso en la mejilla y le agradeció por tantos años de fútbol y alegrías.
Un momento viral en redes sociales
Uno de los momentos más comentados del video llegó cuando alguien bromeó con los característicos cachetes de Kiko. Messi reaccionó entre risas, entendiendo rápidamente la referencia al histórico personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.
Villagrán también aprovechó el encuentro para lanzar una de las frases más recordadas de su personaje. “¡Cállate, cállate, que me desesperas!”, dijo frente a Messi, provocando una carcajada inmediata del campeón del mundo.
El video acumuló miles de reproducciones y comentarios en pocas horas. Muchos usuarios destacaron el valor simbólico del encuentro entre dos figuras que marcaron distintas generaciones en América Latina.
Messi y otro momento especial en Miami
El encuentro se produjo pocos días después de otra escena que también tuvo a Messi como protagonista en Miami. El argentino había coincidido con Franco Colapinto durante el Gran Premio de Fórmula 1 disputado en esa ciudad estadounidense.
En esta oportunidad, la atención estuvo puesta en la emoción de Villagrán. El actor mexicano reconoció que sigue la carrera de Messi desde hace años y que suele volver a ver sus goles y jugadas más emblemáticas.