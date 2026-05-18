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Definidos los 26

Neymar logró entrar en la lista de Brasil para el Mundial 2026

El italiano Carlo Ancelotti ya tiene los nombres que buscarán la sexta estrella en la cita de Canadá, México y Estados Unidos.

El anuncio oficial de Neymar durante la conferencia de prensa del seleccionado de Brasil. Crédito: REUTERS/Ricardo MoraesEl anuncio oficial de Neymar durante la conferencia de prensa del seleccionado de Brasil. Crédito: REUTERS/Ricardo Moraes
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El entrenador italiano de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, presentó la lista de 26 jugadores que jugarán la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con Neymar como figura principal.

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Tras meses de incógnita por sus constantes lesiones e irregular nivel en el Santos de Brasil, el entrenador italiano terminó convocando finalmente a Neymar que disputará su cuarta Copa del Mundo y buscará el hexacampeonato para su país.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil coach Carlo Ancelotti speaks to media ahead of the World Cup - Museu do Amanha, Rio de Janeiro, Brazil - May 18, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti during the press conference REUTERS/Ricardo MoraesCarlo Ancelotti, DT de Brasil. Crédito: REUTERS/Ricardo Moraes

Sosteniendo los nombres propios más relevantes como Vinicius, Raphinha o Endrick, Neymar se mete en la nómina ante la ausencia de Rodrygo Goes por lesión.

Este será el cuarto Mundial del jugador del Santos y ex Barcelona, PSG y Al-Hilal Saudi F. C. En Brasil 2014 tuvo una mala experiencia por la lesión lumbar en los cuartos de final ante Colombia, para luego ser eliminado 7 a 1 por Alemania. En Rusia 2018 se presentaba con más protagonismo, pero sus estadísticas mermaron y se fueron en cuartos eliminados por Bélgica. En Qatar 2022 el equipo aparentaba ser el máximo candidato al título y un golazo suyo en el suplementario de cuartos ante Croacia indicaba que este podía ser su campeonato, algo que se frustró por las manos del arquero croata Livakovic en penales. 2026 puede ser su última oportunidad.

La lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahce)

Weverton (Gremio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

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Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Mediocampistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar Jr. (Santos)

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Brazil v Venezuela - Arena Pantanal, Cuiaba, Brazil - October 12, 2023 Brazil's Neymar reacts REUTERS/Adriano MachadoNeymar. Crédito: REUTERS/Adriano Machado

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Los rivales de Brasil

El combinado brasileño se encuentra dentro del grupo C del Mundial junto a Marruecos, Escocia y Haití.

El primer rival será Marruecos el sábado 13 de junio, a pocos días del comienzo del calendario, siendo el encuentro que a priori se presenta como el más complejo.

Continuarán el viernes 19 de junio ante Haití, que regresa para su segundo mundial en la historia tras 1974, y cerrarán ante Escocia el miércoles 24, un rival ausente desde 1998.

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