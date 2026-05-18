La selección de España recibió una noticia que encendió las alarmas a menos de un mes del inicio del Mundial 2026: Lamine Yamal podría perderse el debut del equipo en la Copa del Mundo por una lesión muscular.
España teme perder a Lamine Yamal para el debut y crece la preocupación en la Roja
La joya del Barcelona arrastra un desgarro en la pierna izquierda desde hace casi un mes y podría quedar afuera de los primeros partidos de España en la Copa del Mundo.
El extremo del Barcelona sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo a fines de abril y todavía no llegaría en condiciones físicas para el primer compromiso del torneo.
El debut ante Cabo Verde, en riesgo
Según trascendió en medios españoles, Yamal no estaría disponible para el estreno de la Roja frente a Cabo Verde, programado para el 15 de junio.
La recuperación de este tipo de lesiones suele demandar entre seis y ocho semanas, por lo que el cuerpo técnico de Luis De la Fuente evitaría arriesgarlo en el arranque del campeonato.
La lesión ocurrió durante un partido entre Barcelona y Celta de Vigo, cuando el futbolista ejecutó un penal y sintió la molestia muscular.
También peligra la segunda fecha
La preocupación en España no se limita únicamente al debut mundialista. La presencia de Yamal frente a Arabia Saudita también aparece bajo análisis.
En caso de no llegar a tiempo, el atacante recién podría sumar minutos en la tercera jornada del Grupo H frente a Uruguay.
Ese encuentro podría resultar decisivo para la clasificación y también tener impacto en el futuro cuadro del torneo, ya que el segundo de la zona podría cruzarse con Argentina en los 16avos de final.
España ajusta la preparación
Antes del inicio del Mundial, España disputará dos amistosos como parte de la puesta a punto final para la competencia.
El primero será el 4 de junio frente a Irak, mientras que cuatro días más tarde el equipo dirigido por De la Fuente jugará contra Perú.
La evolución física de Yamal será seguida día a día por el cuerpo médico de Barcelona y de la selección española, que busca recuperar a su máxima figura ofensiva para la fase de grupos.
La gran figura de la nueva generación
Con apenas 18 años, Lamine Yamal se convirtió en una de las principales apariciones del fútbol europeo y en el símbolo de la renovación española.
Su irrupción en Barcelona y la selección mayor lo transformaron rápidamente en uno de los futbolistas más determinantes del equipo.
Por eso, una eventual ausencia en los primeros partidos del Mundial representa un golpe sensible para las aspiraciones de España en Estados Unidos, México y Canadá.