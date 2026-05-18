#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Mundial 2026

España teme perder a Lamine Yamal para el debut y crece la preocupación en la Roja

La joya del Barcelona arrastra un desgarro en la pierna izquierda desde hace casi un mes y podría quedar afuera de los primeros partidos de España en la Copa del Mundo.

Lamine Yamal sufrió un desgarro en la pierna izquierda. Foto: ReutersLamine Yamal sufrió un desgarro en la pierna izquierda. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La selección de España recibió una noticia que encendió las alarmas a menos de un mes del inicio del Mundial 2026: Lamine Yamal podría perderse el debut del equipo en la Copa del Mundo por una lesión muscular.

El extremo del Barcelona sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo a fines de abril y todavía no llegaría en condiciones físicas para el primer compromiso del torneo.

El debut ante Cabo Verde, en riesgo

Según trascendió en medios españoles, Yamal no estaría disponible para el estreno de la Roja frente a Cabo Verde, programado para el 15 de junio.

Soccer Football - LaLiga - RCD Mallorca v FC Barcelona - Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca, Spain - August 16, 2025 FC Barcelona's Lamine Yamal celebrates scoring their third goal REUTERS/Francisco UbillaEspaña debutará en el Mundial frente a Cabo Verde. Foto: Reuters

La recuperación de este tipo de lesiones suele demandar entre seis y ocho semanas, por lo que el cuerpo técnico de Luis De la Fuente evitaría arriesgarlo en el arranque del campeonato.

La lesión ocurrió durante un partido entre Barcelona y Celta de Vigo, cuando el futbolista ejecutó un penal y sintió la molestia muscular.

También peligra la segunda fecha

La preocupación en España no se limita únicamente al debut mundialista. La presencia de Yamal frente a Arabia Saudita también aparece bajo análisis.

En caso de no llegar a tiempo, el atacante recién podría sumar minutos en la tercera jornada del Grupo H frente a Uruguay.

Ese encuentro podría resultar decisivo para la clasificación y también tener impacto en el futuro cuadro del torneo, ya que el segundo de la zona podría cruzarse con Argentina en los 16avos de final.

Soccer Football - FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group E - Spain v Bulgaria - Estadio Jose Zorrilla, Valladolid, Spain - October 14, 2025 Spain coach Luis de la Fuente before the match REUTERS/Susana VeraLuis De la Fuente espera recuperar a su figura para el Grupo H. Foto: Reuters

España ajusta la preparación

Antes del inicio del Mundial, España disputará dos amistosos como parte de la puesta a punto final para la competencia.

Mirá tambiénLamine Yamal se pierde el cierre de la temporada española, pero llegaría al Mundial

El primero será el 4 de junio frente a Irak, mientras que cuatro días más tarde el equipo dirigido por De la Fuente jugará contra Perú.

La evolución física de Yamal será seguida día a día por el cuerpo médico de Barcelona y de la selección española, que busca recuperar a su máxima figura ofensiva para la fase de grupos.

La gran figura de la nueva generación

Con apenas 18 años, Lamine Yamal se convirtió en una de las principales apariciones del fútbol europeo y en el símbolo de la renovación española.

Su irrupción en Barcelona y la selección mayor lo transformaron rápidamente en uno de los futbolistas más determinantes del equipo.

Por eso, una eventual ausencia en los primeros partidos del Mundial representa un golpe sensible para las aspiraciones de España en Estados Unidos, México y Canadá.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
España
Estados Unidos
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro