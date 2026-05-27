Este martes se actualizó la lista de canales y streamings que transmitirán los partidos del Mundial de fútbol de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en Argentina.
Qué canales y streamings pasan los partidos del Mundial 2026 en Argentina
Con múltiples opciones de transmisión, los hinchas argentinos tendrán acceso a la cobertura total de la cita mundialista en Canadá, México y Estados Unidos, desde la fase de grupos hasta la gran final.
Son varias señales las que han adquirido los derechos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), cada uno con sus características, cantidades y tipos de encuentros disponibles.
Dónde ver el Mundial desde Argentina
- DSports: 104 partidos.
- Paramount+: 104 partidos a través de su acuerdo con DirecTV.
- Flow: 104 partidos, incluyéndolos en su plataforma de streaming con los diversos canales que adquirieron derechos y sumando dos señales DirecTV, DSports y DSports 2, alcanzando la totalidad de la grilla.
- TyC Sports: 50 partidos.
- Telefe: 30 partidos en su señal televisiva a través de los diferentes cableoperadores o repetidoras locales.
- Disney+: 30 partidos a través de la plataforma de streaming mediante ESPN.
- TV Pública: los partidos de la Selección Argentina, las semifinales y la final.
El calendario del Mundial 2026
La selección argentina formará parte del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El equipo capitaneado defenderá su corona disputando todos sus encuentros iniciales en Estados Unidos.
El partido 1 será vs. Argelia el martes 16 de junio en el Estadio de Kansas City (Arrowhead Stadium), Estados Unidos. El segundo encuentro será vs. Austria el lunes 22 de junio en el Estadio de Dallas (AT&T Stadium), Estados Unidos. El cierre será ante Jordania el sábado 27 de junio en el Estadio de Dallas (AT&T Stadium) en la ciudad de Arlington, Estados Unidos.
El partido inaugural del Mundial será México vs. Sudáfrica el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca (conocido oficialmente para el torneo como Estadio Ciudad de México).
El segundo anfitrión será Canadá ante Bosnia y Herzegovina el viernes 12 de junio en el Estadio de Toronto (BMO Field), Canadá
Estados Unidos será el último local en debutar cuando enfrente a Paraguay el viernes 12 de junio en el Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium), en la ciudad de Inglewood, California, Estados Unidos.
La final será el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ciudad de East Rutherford, Nueva York, Estados Unidos.