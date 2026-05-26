El Mundial de fútbol de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026 inicia el 11 de junio próximo con el partido inaugural de los mexicanos ante Sudáfrica y Corea del Sur enfrentando a Chequia.
Cuál es la fecha límite para presentar la lista de jugadores para el Mundial
La mayoría de los seleccionados ya tienen sus nombres definidos. Argentina aún no tiene los 26 de Scaloni.
En las semanas previas a la cita mundialista se especula con la lista de convocados de cada selección, con algunas sorpresas y ausencias entre los principales candidatos.
Ante la danza de nombres de cada país, crece la expectativa por la ausencia de los 26 elegidos por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, que de momento sólo posee una prelista de 55 y una lista menor que se sumará a la gira previa.
Cuál es la fecha límite
Según los lineamientos de la FIFA, los 48 seleccionados deberán presentar sus listas de 26 convocados de entre una preliminar de entre 35 y 55 futbolistas antes del 1 de junio, con límite el 30 de mayo.
Pasado el 25 de mayo, jornada en la que se especuló con un anuncio de AFA en consonancia con el festejo patrio, al menos se sabe que durante esta semana se confirmarán los convocados.
Argentina presentaría los 26 convocados entre el jueves 28 y viernes 29, en base a trascendidos de allegados.
Cuándo juega Argentina
Antes del debut del martes 16 de junio a las 22 horas ante Argelia, Argentina disputará dos amistosos de preparación.
Para estos encuentros ya se conoce una pequeña lista de jugadores que acompañarán a los elegidos para el Mundial: los convocados son Santiago Beltrán y Joaquín Freitas de River, Tomás Aranda de Boca, Simón Escobar de Vélez, Ignacio Ovando de Rosario Central y Nicolás Capaldo del Hamburgo de Alemania.
Estos jugadores estarán disponibles para el 6 de junio en Texas ante Honduras y el 9 de junio en Alabama ante Islandia.