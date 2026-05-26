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Cuál es la fecha límite para presentar la lista de jugadores para el Mundial

La mayoría de los seleccionados ya tienen sus nombres definidos. Argentina aún no tiene los 26 de Scaloni.

Lionel Scaloni sigue delineando los nombres finales. Crédito: REUTERS/Agustin MarcarianLionel Scaloni sigue delineando los nombres finales. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian
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El Mundial de fútbol de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026 inicia el 11 de junio próximo con el partido inaugural de los mexicanos ante Sudáfrica y Corea del Sur enfrentando a Chequia.

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En las semanas previas a la cita mundialista se especula con la lista de convocados de cada selección, con algunas sorpresas y ausencias entre los principales candidatos.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Mauritania - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - March 27, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni before the match REUTERS/Rodrigo ValleLionel Scaloni. Crédito: REUTERS/Rodrigo Valle

Ante la danza de nombres de cada país, crece la expectativa por la ausencia de los 26 elegidos por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, que de momento sólo posee una prelista de 55 y una lista menor que se sumará a la gira previa.

Cuál es la fecha límite

Según los lineamientos de la FIFA, los 48 seleccionados deberán presentar sus listas de 26 convocados de entre una preliminar de entre 35 y 55 futbolistas antes del 1 de junio, con límite el 30 de mayo.

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Pasado el 25 de mayo, jornada en la que se especuló con un anuncio de AFA en consonancia con el festejo patrio, al menos se sabe que durante esta semana se confirmarán los convocados.

Argentina presentaría los 26 convocados entre el jueves 28 y viernes 29, en base a trascendidos de allegados.

Cuándo juega Argentina

Antes del debut del martes 16 de junio a las 22 horas ante Argelia, Argentina disputará dos amistosos de preparación.

Soccer Football - International Friendly - Argentina Training - Ezeiza Training Complex, Buenos Aires, Argentina - March 26, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni during training REUTERS/Agustin MarcarianLionel Scaloni comenzará a trabajar en Buenos Aires con algunos de los jugadores de la pre lista. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian

Para estos encuentros ya se conoce una pequeña lista de jugadores que acompañarán a los elegidos para el Mundial: los convocados son Santiago Beltrán y Joaquín Freitas de River, Tomás Aranda de Boca, Simón Escobar de Vélez, Ignacio Ovando de Rosario Central y Nicolás Capaldo del Hamburgo de Alemania.

Estos jugadores estarán disponibles para el 6 de junio en Texas ante Honduras y el 9 de junio en Alabama ante Islandia.

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