La lesión de Lionel Messi encendió una señal de alerta en la Selección argentina a pocas semanas del inicio del Mundial 2026. El capitán sufrió una molestia muscular durante un partido de Inter Miami por la MLS, pidió el cambio y luego fue sometido a estudios médicos que confirmaron una sobrecarga muscular.
Qué hará la Selección para recuperar a Messi antes del Mundial 2026
La evolución física del capitán será monitoreada día a día tras la sobrecarga muscular sufrida en Inter Miami, mientras el cuerpo técnico evalúa cuándo volverá a sumar minutos antes del debut mundialista.
Aunque el club todavía no informó oficialmente un tiempo estimado de recuperación, se calcula que el rosarino necesitará al menos diez días para recuperarse completamente y volver a la competencia. En ese escenario, el foco del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni está puesto en garantizar que llegue en condiciones óptimas al debut mundialista.
La estrategia de la Selección
La intención del cuerpo técnico argentino es que Messi se sume la próxima semana a los entrenamientos de la Selección en Estados Unidos. Allí comenzará un trabajo especial de acondicionamiento físico diseñado para monitorear su evolución y evitar recaídas.
El principal objetivo es que el capitán llegue en plenitud al debut de Argentina en la Copa del Mundo, programado para el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.
Antes del estreno mundialista, el equipo dirigido por Scaloni afrontará dos amistosos preparatorios: el 6 de junio frente a Honduras en el estadio Kyle Field, en Texas, y el 9 de junio ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.
Sin embargo, la presencia de Messi en esos compromisos todavía no está confirmada. Todo dependerá de cómo responda físicamente durante los primeros entrenamientos junto al plantel.
Evitar riesgos innecesarios
Dentro del cuerpo técnico existe cautela sobre los tiempos de recuperación. La prioridad pasa por evitar cualquier apuro que pueda transformar una molestia controlable en un problema físico más serio justo antes del inicio del torneo.
Por ese motivo, el seguimiento médico será permanente y la evolución del futbolista será evaluada día a día. En la Selección consideran que forzar el regreso podría aumentar el riesgo de una lesión muscular de mayor gravedad.
La intención será dosificar cargas, reducir exigencias físicas y diseñar un plan progresivo para que el jugador pueda volver al ritmo competitivo sin comprometer su estado físico.
Qué es una sobrecarga muscular
Una sobrecarga muscular ocurre cuando un músculo trabaja por encima de su capacidad de recuperación, generando tensión, dolor y rigidez. A diferencia de un desgarro, no implica una rotura de fibras, aunque sí puede limitar el movimiento y afectar el rendimiento deportivo.
El tratamiento habitual incluye reposo relativo, disminución de las cargas físicas, aplicación de frío en las primeras horas, fisioterapia y ejercicios progresivos orientados a recuperar movilidad y fuerza muscular.
Los especialistas advierten que una vuelta anticipada a la competencia puede elevar el riesgo de sufrir un desgarro, especialmente en deportistas sometidos a alta exigencia física.
A pocos días del inicio del Mundial, cualquier inconveniente físico de Messi modifica inevitablemente los planes de la Selección argentina, que apuesta a tener a su máxima figura en las mejores condiciones posibles para el arranque.