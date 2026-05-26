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El Inter Miami confirmó el grado de la lesión de Lionel Messi a semanas del Mundial 2026

El club estadounidense difundió el parte médico oficial del astro rosarino tras encender las alarmas en su último partido de la MLS. Los estudios descartaron una ruptura fibrilar de gravedad y el búnker de la Selección Argentina respira de cara al debut mundialista.

"El regreso de Messi a las canchas estará supeditado estrictamente a su evolución clínica y funcional", explicaron formalmente desde Inter Miami. Foto: Sam Navarro-Imagn Images"El regreso de Messi a las canchas estará supeditado estrictamente a su evolución clínica y funcional", explicaron formalmente desde Inter Miami. Foto: Sam Navarro-Imagn Images
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A pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026, el fútbol argentino contuvo la respiración durante las últimas horas. El fantasma de las lesiones previas a las grandes citas internacionales volvió a sobrevolar los corazones de los hinchas argentinos cuando Lionel Messi solicitó el cambio de manera voluntaria durante el triunfo de Inter Miami por 6 a 4 ante Philadelphia Union. Sin embargo, tras una jornada cargada de hermetismo y especulaciones, llegó la tranquilidad que tanto se esperaba desde el predio de Ezeiza.

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A través de sus canales institucionales, la franquicia de Florida emitió este lunes por la tarde el parte oficial detallando que el capitán de la Selección Argentina padece una sobrecarga vinculada a una fatiga muscular en su isquiotibial izquierdo. El diagnóstico definitivo se constató luego de que el atacante rosarino se sometiera a exámenes médicos complementarios, los cuales descartaron un desgarro o una ruptura fibrilar de mayor consideración.

May 24, 2026; Miami, Florida, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) looks on against the Philadelphia Union during the first half at Nu Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesLionel Messi solicitó el cambio de manera voluntaria durante el triunfo de Inter Miami por 6 a 4 ante Philadelphia Union. Foto: Sam Navarro-Imagn Images

El momento de la alarma y la cautela de su club

La preocupación se había generalizado el pasado domingo cuando "La Pulga", tras asistir en dos oportunidades para la victoria de su equipo, abandonó el campo de juego a los 73 minutos tocándose la parte posterior del muslo izquierdo. Su salida prematura y el inmediato ingreso al vestuario junto al cuerpo médico encendieron de forma automática las alertas en el búnker comandado por Lionel Scaloni.

Frente a este escenario, desde el entorno del club norteamericano prefirieron manejarse con extrema prudencia respecto a los próximos compromisos locales. "El regreso de Messi a las canchas estará supeditado estrictamente a su evolución clínica y funcional", explicaron formalmente desde Inter Miami mediante el comunicado de prensa emitido por la institución de la MLS. Debido a esta determinación, las autoridades decidieron no fijar plazos ni fechas exactas para su retorno a las canchas en suelo estadounidense.

May 24, 2026; Miami, Florida, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) dribbles the ball against Philadelphia Union defender Geiner Martinez (2) during the second half at Nu Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesPese a la lógica cautela que impone la competencia norteamericana para cuidar a su máxima figura, el informe médico brindó un panorama de relativo alivio para el cuerpo técnico de la Selección nacional. Foto: Sam Navarro-Imagn Images

Con la mirada fija en el estreno frente a Argelia

Pese a la lógica cautela que impone la competencia norteamericana para cuidar a su máxima figura, el informe médico brindó un panorama de relativo alivio para el cuerpo técnico de la Selección nacional. La ausencia de una lesión estructural severa permite proyectar un esquema de recuperación dinámico y sin mayores sobresaltos de cara al estreno mundialista frente a Argelia.

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De este modo, del silencio y la incertidumbre que reinaban en la noche del domingo, se pasó a un clima de optimismo en el entorno albiceleste. El progreso diario del astro rosarino será monitoreado minuto a minuto por los profesionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quienes ya coordinan esfuerzos para recibir al capitán en óptimas condiciones físicas y con el sueño de la defensa del título continental y mundial intacto.

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