Comunicado oficial

El Inter Miami confirmó el grado de la lesión de Lionel Messi a semanas del Mundial 2026

El club estadounidense difundió el parte médico oficial del astro rosarino tras encender las alarmas en su último partido de la MLS. Los estudios descartaron una ruptura fibrilar de gravedad y el búnker de la Selección Argentina respira de cara al debut mundialista.