La situación física de Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el delantero abandonara un partido de Inter Miami CF por una molestia muscular.
Lionel Messi salió lesionado en Inter Miami y preocupa a la Selección argentina
El capitán argentino debió salir durante un partido de Inter Miami por una dolencia en una de sus piernas. Mientras aguardan estudios médicos, crece la expectativa sobre su evolución y los próximos compromisos internacionales.
Aunque en principio no trascendieron indicios de una lesión grave, la salida anticipada del capitán argentino generó preocupación por la cercanía de nuevos compromisos de la Selección Argentina y por el desafío de llegar en plenitud física al Mundial 2026.
El episodio ocurrió durante un encuentro de la Major League Soccer (MLS), cuando Messi manifestó molestias físicas en plena competencia y pidió el cambio antes de finalizar el partido. Las imágenes del rosarino tomándose la parte posterior de una de sus piernas rápidamente despertaron atención tanto en Argentina como en el ámbito internacional.
La lesión que encendió las alarmas
La secuencia ocurrió en el segundo tiempo del partido disputado por Inter Miami. Tras algunos movimientos en los que se lo observó incómodo y con menor intensidad física, el delantero decidió abandonar el campo de juego y fue reemplazado por decisión conjunta con el cuerpo técnico.
Aunque el club estadounidense evitó brindar precisiones inmediatas sobre el diagnóstico, distintos medios deportivos señalaron que el futbolista será sometido a estudios médicos para determinar el alcance exacto de la molestia muscular. Hasta el momento no se informó oficialmente cuánto tiempo podría demandar la recuperación.
La preocupación se relaciona no solo con el presente inmediato de Inter Miami, sino también con el calendario internacional que afrontará la Selección argentina en los próximos meses. Messi continúa siendo la principal referencia futbolística y simbólica del equipo dirigido por Lionel Scaloni, por lo que cualquier problema físico genera seguimiento permanente.
A sus 38 años, el delantero administra cuidadosamente las cargas físicas y los tiempos de recuperación. Desde su llegada a la MLS, tanto el cuerpo técnico de su club como el de la Selección priorizan una planificación específica para evitar lesiones musculares derivadas de la acumulación de partidos y viajes.
En las últimas temporadas, Messi alternó períodos de alta competencia con descansos programados para preservar su estado físico. Sin embargo, la exigencia de un calendario cada vez más cargado y la continuidad de partidos de máxima intensidad obligan a extremar los cuidados.
El rosarino venía atravesando una seguidilla de encuentros entre la liga estadounidense, torneos internacionales y compromisos con la Selección argentina. Ese contexto suele ser señalado por especialistas como uno de los factores que incrementan el riesgo de molestias musculares en futbolistas de alto rendimiento.
La mirada puesta en el Mundial 2026
La situación de Messi adquiere una relevancia especial por el horizonte deportivo que se aproxima. La Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, aparece como el gran objetivo de la Selección argentina tras la consagración en Qatar 2022.
Aunque el propio futbolista evitó confirmar públicamente si disputará el próximo Mundial, en distintas entrevistas dejó abierta la posibilidad de intentar llegar en condiciones competitivas. Por esa razón, cada episodio físico relacionado con el capitán argentino es observado con especial atención.
Desde el entorno de la Selección mantienen contacto permanente con el cuerpo médico de Inter Miami para seguir la evolución del jugador y definir eventuales cuidados o tiempos de recuperación. La prioridad, según coinciden distintos especialistas, pasa por evitar recaídas o lesiones más complejas que puedan comprometer su continuidad deportiva.
El impacto de Messi en el fútbol estadounidense también amplifica la repercusión de este tipo de noticias. Desde su desembarco en Inter Miami, la MLS experimentó un crecimiento notable en audiencia, venta de entradas y exposición internacional. Cada aparición del campeón del mundo genera una fuerte expectativa entre hinchas, patrocinadores y medios de comunicación.
Mientras se aguarda un parte médico oficial, la incertidumbre gira en torno a si se trata solamente de una sobrecarga muscular o de una lesión que requiera mayor tiempo de recuperación. Por ahora, el club mantiene cautela y evita realizar proyecciones.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.