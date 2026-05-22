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Ayala reveló el método que utiliza Scaloni para definir la lista del Mundial

El ayudante de campo de la Selección explicó cómo trabaja el cuerpo técnico antes de cada convocatoria y admitió que todavía existen dudas en algunos puestos rumbo a la Copa del Mundo.

El cuerpo técnico intercambia listas preliminares antes de cada convocatoria. Foto: ReutersEl cuerpo técnico intercambia listas preliminares antes de cada convocatoria. Foto: Reuters
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Mientras la cuenta regresiva para el Mundial 2026 entra en su tramo final, el cuerpo técnico de la Selección argentina continúa ajustando los últimos detalles de la lista definitiva de convocados. En ese contexto, Roberto Ayala reveló cómo es el proceso interno que encabeza Lionel Scaloni para elegir a los 26 futbolistas.

El exdefensor y actual ayudante de campo brindó detalles del trabajo que realizan puertas adentro y explicó que la decisión final surge de un análisis colectivo antes de la resolución del entrenador.

El grupo de WhatsApp donde nace la lista

Durante una entrevista con Juan Pablo Varsky, Ayala contó que cada integrante del cuerpo técnico confecciona su propia nómina antes de la convocatoria oficial.

Soccer Football - FIFA World Cup - Trophy arrives in Mexico - Felipe Angeles International Airport, Zumpango, Mexico - February 27, 2026 Former Argentina player Roberto Ayala holds the FIFA World Cup trophy REUTERS/Luis CortesRoberto Ayala integra el cuerpo técnico de Lionel Scaloni desde 2018. Foto: Reuters

“Antes del Mundial, cada integrante del cuerpo técnico arma su propia lista y la manda al grupo de WhatsApp”, explicó el exzaguero de la Selección argentina.

Según detalló, luego se comparan las diferentes propuestas y se analizan coincidencias, rendimientos y necesidades tácticas para terminar de definir los nombres.

Soccer Football - International Friendly - Argentina Press Conference - Ezeiza Training Complex, Buenos Aires, Argentina - March 26, 2026 Argentina coach Lionel Scaloni during a press conference REUTERS/Agustin MarcarianScaloni tiene la palabra final. Foto: Reuters

La decisión final siempre es de Scaloni

Aunque existe un trabajo conjunto, Ayala aclaró que la última palabra pertenece al entrenador campeón del mundo. “Después, por supuesto, decide Scaloni, pero no hay mucha diferencia entre las listas”, señaló el integrante del cuerpo técnico albiceleste.

El exjugador también explicó que gran parte de la convocatoria ya está definida. “Hay un 80% de la lista seguro. Hay otros que por ahí estamos viendo por nivel o estado físico”, indicó.

Entre las bajas sensibles mencionó a Juan Foyth, quien quedó fuera de la consideración por una lesión que le impide llegar en condiciones a la Copa del Mundo.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Zambia - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - March 31, 2026 Argentina's Lionel Messi reacts REUTERS/Rodrigo ValleMessi disputará una nueva Copa del Mundo con la Selección argentina. Foto: Reuters

El lugar de Messi en la Selección

Ayala también se refirió a Lionel Messi y aseguró que dentro del cuerpo técnico nunca existieron dudas sobre su presencia en el Mundial 2026. “Nunca hubo dudas; él ya se fue superando”, afirmó al hablar sobre el capitán argentino, que disputará una nueva Copa del Mundo con la camiseta albiceleste.

El ayudante de Scaloni destacó además la relación cotidiana con el rosarino y su permanente vínculo con el juego.

“Él ve una pelota y la lleva y está al lado, siempre está con una pelota al lado. Es tan fácil hablar con él, de entender”, expresó.

Argentina deberá presentar en los próximos días la lista oficial de 26 jugadores que defenderán el título obtenido en Qatar 2022.

La expectativa se concentra especialmente en los últimos lugares disponibles, donde el estado físico, la actualidad futbolística y la versatilidad táctica aparecen como factores determinantes para la decisión final.

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Selección Argentina de Fútbol
Lionel Scaloni
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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