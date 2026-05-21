Club Atlético River Plate sumará a su plantel a un nuevo campeón del mundo: Nicolás Otamendi, quien está a un paso de concretar su llegada y regresar al fútbol argentino después de 16 años en el exterior.
Nicolás Otamendi regresaría al fútbol argentino para jugar en River
El defensor campeón del mundo tendría todo acordado para sumarse al “Millonario” tras su salida del Benfica y volvería a vestir la camiseta de un club del país después de 16 años en el exterior.
El defensor de 38 años, que recientemente anunció su salida del SL Benfica, tendría un acuerdo por 18 meses con el “Millonario”, según fuentes del club.
Carrera en Europa
Otamendi llega luego de su etapa en Portugal, donde se consolidó como referente del vestuario y conquistó títulos locales. Antes también jugó en clubes como Porto, Valencia y Manchester City, además de un paso por el fútbol brasileño.
En Argentina, su única camiseta fue la de Vélez, donde debutó profesionalmente y logró el Torneo Clausura 2009.
El defensor forma parte de la histórica generación de la Selección argentina que ganó el Mundial Qatar 2022, además de dos Copas América y la Finalissima 2022.
Según trascendió, su ciclo en la Albiceleste concluiría tras el Mundial 2026, competencia que marcaría el cierre de su etapa internacional.
Refuerzo de jerarquía
En River descuentan que el acuerdo se concretará y que el zaguero se sumará al equipo para la segunda mitad de la temporada, con la Copa Sudamericana como uno de los principales objetivos.
De confirmarse, Otamendi se convertirá en el quinto campeón del mundo del plantel, junto a Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña.