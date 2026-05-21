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Senegal presentó su lista con un impactante video hecho con IA y sueña en grande

La selección africana usó inteligencia artificial para anunciar a sus 28 convocados, con Sadio Mané como emblema y varias figuras de Europa rumbo a la Copa del Mundo.

Sadio Mané encabezará a Senegal en el Mundial 2026. Foto: ReutersSadio Mané encabezará a Senegal en el Mundial 2026. Foto: Reuters
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Senegal oficializó este jueves la lista ampliada de jugadores para el Mundial 2026 y ratificó su intención de convertirse en una de las selecciones africanas protagonistas del torneo.

El entrenador Pape Thiaw presentó una nómina de 28 futbolistas que deberá reducirse a 26 antes del inicio de la competencia. La convocatoria está encabezada por Sadio Mané y reúne experiencia, talento europeo y varias de las mayores promesas del continente.

El liderazgo de Sadio Mané

A sus 34 años, Mané volverá a ser la principal referencia de Senegal en una Copa del Mundo. El delantero de Al Nassr llega como líder futbolístico y símbolo de una generación que convirtió a los Leones de la Teranga en una potencia africana.

Junto al ex Liverpool y Bayern Múnich aparecen nombres de peso internacional como el arquero Édouard Mendy, el mediocampista Idrissa Gana Gueye y el defensor Kalidou Koulibaly, capitán del seleccionado.

Soccer Football - International Friendly - Senegal v Peru - Stade de France, Saint-Denis, France - March 28, 2026 Senegal players celebrate with the CAF Africa Cup of Nations trophy before the match REUTERS/Stephanie LecocqPape Thiaw presentó una lista ampliada de 28 futbolistas. Foto: Reuters

Pese a recuperarse de una lesión muscular que lo mantuvo inactivo durante varias semanas, Koulibaly integra la convocatoria y apunta a llegar en condiciones para el debut mundialista.

Un plantel con presente europeo

La lista también refleja la fuerte presencia de futbolistas que compiten en las principales ligas de Europa.

Entre ellos sobresalen Pape Matar Sarr, figura del Tottenham; Nicolas Jackson, reciente campeón de la Bundesliga con Bayern Múnich; Ismaïla Sarr, de Crystal Palace; y Assane Diao, atacante del Como italiano que pasó por las selecciones juveniles de España antes de elegir representar a Senegal.

Otro nombre que genera expectativa es Ibrahim Mbaye, delantero de apenas 18 años perteneciente al Paris Saint-Germain y considerado una de las mayores promesas del fútbol francés.

FILE PHOTO: Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco - Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Morocco - January 18, 2026 Senegal's Sadio Mane lifts the trophy with teammates as they celebrate after winning the Africa Cup of Nations REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File PhotoLos Leones de la Teranga compartirán grupo con Francia, Noruega e Irak. Foto: Reuters

El recuerdo de la polémica africana

La convocatoria llega pocos meses después de la controversia que rodeó la definición de la Copa Africana de Naciones.

Senegal había celebrado inicialmente el título continental, pero una resolución posterior de la Confederación Africana de Fútbol terminó otorgando la corona a Marruecos, una decisión que generó fuertes repercusiones en el continente.

Ahora, el objetivo del seleccionado es trasladar ese espíritu competitivo al escenario más importante del fútbol internacional.

Un grupo exigente en la Copa del Mundo

En el Mundial 2026, Senegal integrará el Grupo I junto a Francia, Noruega e Irak.

El duelo frente a los franceses aparece como uno de los más atractivos de la fase inicial, mientras que los enfrentamientos contra Noruega e Irak serán determinantes para las aspiraciones de clasificación.

Con una base consolidada, futbolistas experimentados y jóvenes en ascenso, Senegal volverá a presentarse como uno de los equipos africanos con mayores ambiciones en la Copa del Mundo.

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