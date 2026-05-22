#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Los 26 de Tuchel

Inglaterra presentó su lista del Mundial musicalizada por The Beatles

En busca de su segunda estrella, los ingleses tienen los nombres que enfrentarán a Croacia, Panamá y Ghana en el grupo L. Hay cuestionamientos al entrenador.

El seleccionador Thomas Tuchel este viernes en conferencia de prensa. Crédito: Reuters/Peter CziborraEl seleccionador Thomas Tuchel este viernes en conferencia de prensa. Crédito: Reuters/Peter Cziborra
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La selección de fútbol de Inglaterra confirmó este viernes la lista de convocados para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Mirá tambiénSenegal presentó su lista con un impactante video hecho con IA y sueña en grande

El alemán Thomas Tuchel eligió los 26 jugadores, en medio de varias críticas por ausencias e inclusiones, que disputarán el grupo L.

Los ingleses debutarán en el Mundial ante Croacia el miércoles 17 de junio, luego se enfrentarán a Ghana el 23 del mismo mes y cierran la primera fase el sábado 27 ante Panamá.

Soccer Football - International Friendly - England v Japan - Wembley Stadium, London, Britain- March 31, 2026 England's Dominic Solanke, Jarrod Bowen and James Garner look dejected after the match Action Images via Reuters/Paul ChildsEn sus últimos amistosos, Inglaterra empató con Uruguay y perdió con Japón, ambos de local. Crédito: Reuters/Paul Childs

Inglaterra llega al Mundial de 2026 con un plantel renovado y la expectativa de romper una sequía de seis décadas sin títulos importantes. El equipo buscará consolidar una nueva generación bajo la conducción de Tuchel, con el objetivo de avanzar en un grupo que presenta desafíos considerables desde la fase inicial.

La lista y la presentación

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).

Defensores: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham Hotspur).

Centrocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United).

La lista de la selección de Inglaterra.La lista de la selección de Inglaterra.

Delanteros: Harry Kane (Bayern Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Eberechi Eze (Arsenal).

Los nombres elegidos por Tuchel fueron presentados oficialmente, luego de una filtración del jueves, con un particular video musicalizado por Come Together de The Beatles.

Los ausentes

La polémica recae sobre la ausencia de algunos pesos pesados de los últimos años en la selección y la misma Premier League, poniendo el foco en el extranjero entrenador.

La estrella del Chelsea, Cole Palmer, y el centrocampista del Manchester City, Phil Foden, no formarán parte de la selección inglesa. A ellos se le suma Harry Maguire del Manchester United.

También estarán ausentes Levi Colwill, compañero de Palmer en el Chelsea, y Morgan Gibbs-White, capitán del Nottingham Forest.

Más videos que te pueden interesar

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Videos
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Reino Unido

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro