La selección de fútbol de Inglaterra confirmó este viernes la lista de convocados para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.
Inglaterra presentó su lista del Mundial musicalizada por The Beatles
En busca de su segunda estrella, los ingleses tienen los nombres que enfrentarán a Croacia, Panamá y Ghana en el grupo L. Hay cuestionamientos al entrenador.
El alemán Thomas Tuchel eligió los 26 jugadores, en medio de varias críticas por ausencias e inclusiones, que disputarán el grupo L.
Los ingleses debutarán en el Mundial ante Croacia el miércoles 17 de junio, luego se enfrentarán a Ghana el 23 del mismo mes y cierran la primera fase el sábado 27 ante Panamá.
Inglaterra llega al Mundial de 2026 con un plantel renovado y la expectativa de romper una sequía de seis décadas sin títulos importantes. El equipo buscará consolidar una nueva generación bajo la conducción de Tuchel, con el objetivo de avanzar en un grupo que presenta desafíos considerables desde la fase inicial.
La lista y la presentación
Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).
Defensores: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham Hotspur).
Centrocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United).
Delanteros: Harry Kane (Bayern Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Eberechi Eze (Arsenal).
Los nombres elegidos por Tuchel fueron presentados oficialmente, luego de una filtración del jueves, con un particular video musicalizado por Come Together de The Beatles.
Los ausentes
La polémica recae sobre la ausencia de algunos pesos pesados de los últimos años en la selección y la misma Premier League, poniendo el foco en el extranjero entrenador.
La estrella del Chelsea, Cole Palmer, y el centrocampista del Manchester City, Phil Foden, no formarán parte de la selección inglesa. A ellos se le suma Harry Maguire del Manchester United.
También estarán ausentes Levi Colwill, compañero de Palmer en el Chelsea, y Morgan Gibbs-White, capitán del Nottingham Forest.