República Checa presentó su lista de 29 preseleccionados para el Mundial 2026 con un video que rápidamente llamó la atención por su tono emotivo: imágenes de los futbolistas cuando eran chicos y familiares anunciando sus nombres.
República Checa emocionó con un video familiar para presentar su lista mundialista
El seleccionado europeo difundió una nómina de 29 futbolistas con una pieza audiovisual cargada de infancia, familia y emoción antes de viajar a Norteamérica, donde compartirá grupo con México.
El equipo dirigido por Miroslav Koubek comenzará la concentración final el 28 de mayo en Praga y luego deberá recortar la nómina a 26 jugadores antes del torneo.
Una presentación cargada de nostalgia
La Federación checa apostó por una puesta en escena diferente para anunciar a sus convocados, con videos de infancia y voces familiares como protagonistas.
La idea buscó conectar el sueño mundialista con el recorrido personal de cada futbolista, desde sus primeros pasos en el fútbol hasta la posibilidad de representar a su país en la Copa del Mundo.
La convocatoria incluye nombres fuertes como Matěj Kovář, Ladislav Krejčí, Tomáš Souček y Patrik Schick, referencias de un equipo competitivo y físicamente dominante.
Los nombres principales de Chequia
Entre los arqueros aparecen Lukas Hornicek, Matěj Kovář y Jindrich Stanek. En defensa figuran Vladimir Coufal, David Jurásek, Ladislav Krejčí, David Zima y Tomáš Holes, entre otros.
En el mediocampo sobresalen Tomáš Souček, Vladimir Darida, Lukas Provod, Michal Sadílek y Pavel Šulc. En ataque, las principales cartas son Patrik Schick, Adam Hložek, Jan Kuchta y Tomáš Chorý.
Koubek anunciará la lista definitiva el 31 de mayo, cuando tres jugadores quedarán afuera de la nómina final.
Un grupo parejo en el Mundial
República Checa integrará el Grupo A junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica. Su debut será el 11 de junio ante Corea del Sur en Guadalajara.
Luego enfrentará a Sudáfrica el 18 de junio en Atlanta y cerrará la fase inicial contra México el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.
Antes del Mundial, el seleccionado checo jugará dos amistosos: el 31 de mayo ante Kosovo en Praga y el 4 de junio frente a Guatemala en Nueva Jersey.