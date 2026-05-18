Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena durante el triunfo de Inter Miami frente a Portland Timbers por la MLS. El capitán argentino reaccionó a los insultos de un sector de los simpatizantes de su propio equipo, en una jornada marcada por el clima tenso en el nuevo estadio de la franquicia estadounidense.
Una canción de la hinchada de Inter Miami enojó a Messi: por qué
La relación entre la hinchada y los jugadores de Inter Miami entró en zona de tensiones, con reclamos de mayor interacción tras los partidos como principal demanda.
El episodio ocurrió luego de que parte de la hinchada organizada manifestara su descontento con los jugadores por la escasa interacción con el público tras los partidos recientes. Durante distintos pasajes del encuentro se escucharon cánticos críticos y reproches dirigidos al plantel de Las Garzas.
Gestos y reacciones
En medio de ese contexto, Messi respondió con gestos hacia la tribuna mientras se retiraba del campo de juego. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron debate entre los fanáticos del club y seguidores del rosarino alrededor del mundo.
Además, otro momento llamó la atención durante el partido: Rodrigo De Paul protagonizó una escena de tensión en un córner tras intercambiar palabras con simpatizantes ubicados cerca del sector donde se ejecutaba la jugada. El mediocampista argentino mostró evidente fastidio ante los gritos provenientes de la grada.
Pese al clima enrarecido, Inter Miami logró imponerse y sumó una victoria importante en la MLS. Messi volvió a ser una de las figuras del equipo, manteniendo su influencia futbolística en una temporada en la que el conjunto de Florida busca consolidarse entre los principales candidatos.
¿Por qué hay tensión?
La relación entre algunos sectores de la afición y los futbolistas parece atravesar un momento delicado. Según medios estadounidenses, los grupos organizados reclaman una mayor cercanía del plantel luego de los encuentros, una tradición habitual en temporadas anteriores.
El silencio de gran parte de los jugadores tras el partido alimentó todavía más el malestar. Solo algunos futbolistas se acercaron a saludar a los hinchas, mientras que figuras como Messi y De Paul optaron por retirarse directamente hacia los vestuarios.
Más allá de la tensión extrafutbolística, Inter Miami mantiene su protagonismo dentro de la MLS y continúa siendo uno de los equipos más observados del continente gracias al peso internacional de sus principales figuras.
Messi en Miami
Desde su llegada a la MLS, Messi, de 38 años, ha disputado 103 partidos con la camiseta de Inter Miami, donde acumula 90 goles y 49 asistencias. Las cifras totales de la carrera del rosarino registran 1.154 partidos profesionales, con un saldo de 910 goles y 413 asistencias.
En menos de dos temporadas, Messi y el Inter Miami han conquistado cuatro títulos: League Cup 2023, Supporters’ Shield 2024, campeonato de la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025.