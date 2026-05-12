La renuncia como entrenador del Inter Miami por motivos personales se formalizó a mediados de abril y volvió a ser tema este martes cuando reapareció en público en México. Javier Mascherano habló un mes después de su salida, en un encuentro de hinchas que siguieron el clásico entre Barcelona y Real Madrid.
Mascherano reapareció tras la renuncia al Inter Miami y habló sobre Messi
En México, el Jefecito habló de la salida como entrenador de Las Garzas y respondió de forma escueta cuando fue consultado sobre el capitán de la Selección Argentina ante el inicio de la próxima Copa del Mundo.
El "Jefecito" respondió de forma escueta cuando le preguntaron por Lionel Messi: dijo "Bien, bien, siempre se ve bien." La renuncia fue atribuida oficialmente a motivos personales, aunque informes posteriores señalaron versiones sobre una supuesta influencia de la relación entre el jefecito y el capitán.
Motivos oficiales y versiones sobre el vestuario
La renuncia del argentino se presentó oficialmente por motivos personales, una descripción que figura en los comunicados sobre la salida del entrenador del equipo de la MLS.
De forma complementaria, el reporte de The Athletic consignó que hubo "ciertas rispideces entre el ex River y la Pulga en el vestuario tras el empate 2-2 contra el New York Red Bulls", y señaló que "a menudo discutían o tenían acaloradas discusiones, pero algunas fuentes insisten en que es un comportamiento normal entre dos atletas de talla mundial".
Esas versiones describen una supuesta influencia en la dinámica interna del club que fue señalada como parte del paisaje de tensiones previo a la renuncia; sin embargo, el motivo oficial sigue siendo motivos personales según la documentación entregada por el cuerpo técnico al momento de la salida.
El detalle del empate ante New York Red Bulls aparece como punto de quiebre en las crónicas que reconstruyen la secuencia hacia la renuncia, y la eliminación en la Concacaf Champions Cup fue citada por periodistas como otro elemento que agravó la situación institucional.
El comentario escueto sobre Messi
Mascherano reapareció en un evento en México organizado por fanáticos que se juntaron para ver el clásico, un contexto que permitió a la prensa local consultarlo sobre la actualidad de Messi y la selección.
Ante la consulta sobre cómo ve a messi de cara al próximo mundial, el argentino hizo un comentario escueto: dijo que está "Bien, bien, siempre se ve bien", sin ampliar su respuesta ni vincularla directamente con las versiones sobre la supuesta influencia en inter miami.
En el mismo ciclo de declaraciones en México, Mascherano habló además del Mundial 2026 y de su futuro como entrenador: dijo que espera que la Selección Argentina repita el campeonato y que, si surge la oportunidad, no descartaría dirigir en la liga mx, definiendo la competencia como atractiva y competitiva.
Su reaparición pública, breve en el comentario sobre messi y concreta al referirse a motivos personales y al posible regreso a dirigir, devuelve la atención a la salida del entrenador y a las versiones que circularon sobre la influencia en el vestuario.
La situación deja como consecuencia institucional el cierre de una etapa en inter miami y abre la expectativa sobre el futuro profesional del argentino, que por ahora sólo confirmó su interés en evaluar oportunidades en otras ligas.