MLS

Noche mágica para Messi a nada del Mundial: tres goles y asistencia para Inter Miami

Lionel Messi volvió a ser determinante en la MLS y lideró la victoria 5-3 del Inter Miami frente al FC Cincinnati. El rosarino marcó tres goles, dio una asistencia y dejó varias jugadas de colección en un partido vibrante disputado en Ohio.