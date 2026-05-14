Lionel Messi volvió a confirmar que atraviesa un momento extraordinario en el fútbol estadounidense. El capitán de la selección argentina fue la gran figura en la espectacular victoria del Inter Miami por 5-3 ante FC Cincinnati, en un duelo correspondiente a la Major League Soccer que tuvo de todo: goles, errores defensivos y una actuación memorable del rosarino.
Noche mágica para Messi a nada del Mundial: tres goles y asistencia para Inter Miami
Lionel Messi volvió a ser determinante en la MLS y lideró la victoria 5-3 del Inter Miami frente al FC Cincinnati. El rosarino marcó tres goles, dio una asistencia y dejó varias jugadas de colección en un partido vibrante disputado en Ohio.
El campeón del mundo anotó un triplete, aportó una asistencia y participó activamente en casi todas las acciones ofensivas de Las Garzas. Su equipo logró una remontada clave en condición de visitante y quedó como escolta en la Conferencia Este de la MLS.
Un Messi letal y decisivo
La noche comenzó con un error defensivo de Cincinnati que Messi aprovechó al máximo. A los 24 minutos, el argentino presionó una salida fallida entre Matt Miazga y el arquero Román Celentano, tocó la pelota con precisión y abrió el marcador para el Inter Miami.
Pero el show recién empezaba. En el complemento, Messi volvió a aparecer con una acción individual brillante para convertir el empate parcial 2-2. Más tarde asistió a Mateo Silvetti y siguió generando peligro constante con pases filtrados, centros y hasta un intento olímpico desde el córner.
El rosarino completó su triplete sobre el cierre del encuentro y alcanzó otra marca histórica en su carrera profesional. Según distintos registros estadísticos, ya suma 910 goles oficiales y continúa ampliando su legado a los 38 años.
Inter Miami reaccionó y se ilusiona
El encuentro fue cambiante y cargado de emociones. Cincinnati llegó a ponerse en ventaja en distintos pasajes gracias a los tantos de Kevin Denkey, Pavel Bucha y Evander, pero el equipo de Messi respondió cada vez que estuvo contra las cuerdas.
Además del triplete del argentino, Inter Miami encontró goles de Mateo Silvetti y Germán Berterame para sellar una victoria importante fuera de casa. El conjunto dirigido por Guillermo Hoyos atraviesa una gran racha como visitante y volvió a posicionarse entre los principales candidatos de la Conferencia Este.
La actuación de Messi volvió a generar repercusión internacional y alimenta la expectativa de cara al Mundial 2026. Mientras define su futuro con la selección argentina, el capitán sigue regalando funciones inolvidables en cada presentación con la camiseta rosa del Inter Miami.